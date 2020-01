Réforme des retraites : "On est encore loin d'un accord", estime Laurent Berger

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a estimé mercredi être "encore loin d'un accord" sur la réforme des retraites malgré un "signe d'ouverture" du gouvernement, qu'il a de nouveau invité à retirer "l'âge pivot de son projet".

"La balle est dans le camp de l'exécutif"

"On est encore loin d'un accord", a déclaré le patron de la centrale réformiste sur France Info. "Ce que je demande au gouvernement, c'est qu'on y arrive le plus vite possible, cela a assez duré", a-t-il ajouté, estimant que "la balle" était "dans le camp" de l'exécutif. La CFDT a bien reçu le "signe d'ouverture" envoyé mardi par le Premier ministre Edouard Philippe, favorable à son idée de "conférence de financement" du système de retraites, qui fera l'objet d'une réunion de cadrage vendredi à Matignon, a rappelé Laurent Berger.

"On veut que soit lancée cette conférence de financement et qu'on soit clair sur les contours de ce qui sera sa responsabilité, mais cela n'a de sens que s'il y a un abandon, dans le projet de loi qui est présenté, de l'âge pivot", a-t-il redit. La confiance "a durement été éprouvée", a estimé le leader de la CFDT, à la veille d'une 36e journée de grève dans les transports et d'une quatrième journée de mobilisation interprofessionnelle contre le futur "système universel" de retraite par points censé remplacé les 42 régimes existants.

"Le gouvernement a une lourde responsabilité"

"La seule question, dans un pays démocratique, c'est : est-ce qu'à un moment donné on se bat pour trouver des solutions à une sortie de crise où est-ce qu'on joue tous le pourrissement", s'est interrogé Laurent Berger. "Le gouvernement a une lourde responsabilité, il faut qu'il enlève l'âge pivot de son projet", a-t-il martelé au sujet de cette "ligne rouge" tracée de longue date par son syndicat, par ailleurs demandeur d'un régime universel. Sans quoi, "la CFDT continuera sa mobilisation" auprès des "citoyens", a-t-il prévenu.