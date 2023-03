Réforme des retraites : les cheminots d'Alsace se prononcent sur la reconduction de la grève

Une fois de plus, ils se sont réunis pour décider ou non de reconduire le mouvement. L'intersyndicale des cheminots d'Alsace était réunie ce mercredi pour déterminer si le mouvement de grève est reconduit. Ici, à Strasbourg, sur le quai n°1, une cinquantaine de cheminots et autres opposants à la réforme des retraites actuellement débattue par le Parlement étaient réunis ce mercredi 8 mars.

Dans un premier temps, ils se sont félicités pour la mobilisation de la veille, lors de la journée de grève nationale. "On s'est retrouvé avec un cortège de cheminots fourni et certainement le plus beau depuis longtemps, en tout cas depuis les grèves de 2019. Je pense que sur l'entièreté de la manifestation de Strasbourg, on s'est fait entendre, on a fait beaucoup de bruit. Donc juste ça, bravo à tous pour ça. On peut s'applaudir aussi."

Un vote favorable à l'unanimité

On dénombrait 30.000 manifestants ce mardi selon les organisateurs et 9.500 selon la police, c'est bien plus que les journées précédentes. Et puis évidemment, la grande question de cette assemblée générale va se discuter dans la journée de ce mardi afin de savoir si le mouvement va être reconduit pour 24 heures supplémentaires. Sauf grosse surprise, cela devrait être un grand oui puisque ce mardi, l'intersyndicale avait voté pour la grève à l'unanimité : zéro vote contre.