Réforme des retraites : dans le Pas-de-Calais, tensions entre grévistes et automobilistes à un barrage

Depuis 4h30, les routiers bloquent la route de Carvin. Cela provoque des bouchons dans cette commune de Pas-de-Calais. Ce mardi marque une nouvelle journée de grève nationale contre la réforme des retraites. Une longue file de camions est obligée de s'arrêter, bloquée par des conducteurs de poids lourds et des caristes en grève.

Et parfois, il y a des échanges assez tendus : "Tu ne passeras pas", lance un routier à un automobiliste qui souhaite passer. "Ça fait un quart d'heure, je dois livrer, j'ai des horaires", lance l'homme. "Tu attends cinq minutes, on se bat pour toi, pour ta retraite", lui rétorque le routier. "C'est pour ta retraite qu'on se bat", renchérit un autre. Ce chauffeur est énervé car il doit décharger son camion frigorifique au plus vite. "Ma retraite, je viens la chercher moi-même", rétorque-t-il. "Je n'attends pas après toi. Dans mon travail, je ne fais pas 8 heures par jour et c'est tout."

"On se bat pour les salariés"

Sur place, on trouve une cinquantaine de syndicalistes, comme Laurent, délégué Force ouvrière. "Il faut que les gens se mettent d'accord", lance-t-il au micro d'Europe 1. "Nous sommes là pour eux, nous ne voulons pas de cette réforme des retraites. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes là pour eux. Nous perdons des journées de salaire pour eux. C'est là le but, on se bat pour les salariés." Ce barrage filtrant doit durer toute la matinée. Après, ces routiers vont prendre la direction d'une plateforme logistique pour continuer à bloquer.