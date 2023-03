Réchauffement climatique : jusqu'à 30 degrés dans le Sud-Ouest

Le printemps est déjà bien installé chez certains. Dans le Sud-Ouest, les températures flirtent avec les 30 degrés un peu partout dans la région. Cette barre pourrait même être franchie par endroits en Haute-Garonne. Les habitants profitent de cet épisode de chaleur avec une pointe de culpabilité.

Une aubaine pour les restaurateurs

À Saint-Gaudens, dans la Haute-Garonne, les températures atteignent les 25 degrés ce mercredi midi. La place Jean-Jaurès est baignée de soleil et des températures jusqu'à 28 degrés sont attendues cet après-midi.

Pour les restaurateurs, ces températures sont une véritable aubaine. Un des établissements de la place a dressé 120 couverts sur sa terrasse. "Je sors toutes les tables qui sont à l'intérieur. Le beau temps ramène du monde. Les gens ont envie d'être en terrasse. Ce midi, on est complet", explique cette restauratrice.

Un climat inquiétant

Les promeneurs sont vêtus de tee-shirt, de robe d'été mais les plus prudents portent encore des gros manteaux. Isabelle profite de ce beau temps, mais avec une mauvaise conscience. Elle reste très préoccupée par ce climat inhabituel.

"C'est très inquiétant. On passe du froid au chaud puis du chaud au froid. On bronze puis finalement le lendemain, il faut tout chauffer à la maison. C'est très agréable parce qu'on peut sortir. Ça fait du bien au moral mais la planète nous dit quelque chose, ça ne va plus."

Ce temps estival sera de courte durée. À Saint-Gaudens, les températures devraient atteindre les normales de saison, entre cinq à onze degrés, dès jeudi.