Ces villes avec une solution originale pour lutter contre le réchauffement climatique

Réduire le nombre de déchets, faire plus de vélo, ou encore perméabiliser le sol... Tous les moyens sont bons pour ralentir le réchauffement climatique et les nombreuses conséquences de l'activité humaine, dont son urbanisation. Pour ce faire, certaines villes redoublent d'imagination. Tour d'horizon de certaines de ces solutions mises en place par certaines villes en France et dans le monde et avec Perrine Brami, dans Bienfait pour vous.

Des tunnels transformés en réservoirs géants

L'eau est indispensable, et de plus en plus précieuse à mesure que les effets du réchauffement climatique se font sentir, preuve en est avec l'épisode de sécheresse hivernale que traverse le pays. La ville de Lyon a donc décidé de la récupérer avec soin. "D’anciens tunnels pour les voitures ont été comblés et transformés en réservoirs géants qui vont récupérer l’eau de pluie quand elle tombe. Une eau qui va être ensuite utilisée pour le nettoyage urbain par exemple", détaille la chroniqueuse.

La "capitale des Gaules" n’est pas la seule à chercher des solutions. En Gironde, à Vayres, un "supermarché inversé" a vu le jour en 2017. Le but ? Permettre aux habitants de se servir gratuitement tout en déposant également des objets ou des aliments "pour changer l’idée que l’on se fait de nos déchets, et surtout pour en jeter moins." Un dispositif qui porte ses fruits puisque "1.000 tonnes d’objets sont sauvées tous les ans". "Dix nouveaux markets du même type vont bientôt s’implanter dans d’autres communes."

Des trottoirs blancs en Californie

D’autres villes participent également à cette prise de conscience, ailleurs dans le monde. À l'instar de Los Angeles, sur la côte Ouest des États-Unis, où des trottoirs sont peints en blanc : "Un blanc anti-chaleur pour affronter les 40 degrés qu’on atteint là-bas très régulièrement en été." Quelque 600 km plus au Nord, à San Francisco, les toits sont eux devenus plats et ont été également éclaircis pour "renvoyer une grande partie des rayons du Soleil et donc de la chaleur."

La lutte contre le réchauffement climatique passe aussi par des moyens de transport mieux adaptés. Amsterdam a profité des 2 millions de kilomètres parcourus à vélo chaque jour par ses habitants pour éclairer ses rues. Cela passe par des vélos équipés de roues qui peuvent "stocker l’énergie produite par chaque coup de pédale." L'énergie est ensuite transmise lorsque le vélo est garé sur un système spécifique, le S-Park. Et le tout finit dans les lampadaires de la capitale des Pays-Bas.