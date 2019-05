Ramadan : que doivent manger les étudiants pour rester concentrés pendant les examens ?

Le Ramadan a débuté lundi pour tous les musulmans. Pendant 30 jours, ils vont se priver de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil. Cette année, comme depuis plusieurs années, ce rituel tombe en pleine période d'examens universitaires.

Quand on interroge les étudiants musulmans qui font le ramadan, le plus difficile n'est pas forcément le manque de nourriture, mais le fait de ne pas pouvoir boire une goutte d'eau de la journée. "Les jours où il fait chaud, c'est très difficile de se concentrer. Le manque d'eau, c'est vraiment ce qui nous a mis KO pendant les examens, mais sinon ça allait", explique Sarah, 23 ans, qui l'a vécu l'an dernier.

Les conseils d'une nutritionniste

Pour anticiper la déshydratation, Nina Cohen-Koubi, nutritionniste à Paris, conseille aux étudiants de se lever à 4 heures du matin pour manger, mais surtout pour boire. Et mieux vaut privilégier le thé. "La théine présente dans le thé s'élimine au bout de six heures, ce qui permet d'être éveillé pendant une bonne partie de la matinée. Et il est bon de rompre le jeûne en buvant une citronnade, qui va permettre une bonne réhydratation, et l'absorption d'un peu de vitamine C pour dynamiser", nous apprend la spécialiste.

Côté nourriture, Nina Cohen-Koubi conseille de faire le plein de protéines tôt le matin, avec par exemple un laitage ou des œufs, ainsi qu'un fruit et une tranche de pain, rassasiant, plein de bon sucre et excellent carburant pour le cerveau.