Ces calendriers de l'Avent originaux à s'offrir ou à offrir autour de soi

Ils ont envahi nos rayons de supermarché : les calendriers de l'Avent sont de retour, pour le plus grand plaisir des petits et grands. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, sachez qu'il existe des calendriers plus originaux à vous offrir cette année, ou à offrir à une personne de votre entourage. Dans l'émission Bienfait pour vous, la chroniqueuse lifestyle Philippine Darblay énumère des produits qui permettent de sortir des calendriers traditionnels en chocolat, à quelques jours du 1er décembre.

Des calendriers dédiés à la beauté

La chroniqueuse met en avant des calendriers axés sur la beauté. "J'aime beaucoup celui de chez Aroma-Zone, où l'on peut apprendre à faire nos propres soins. On trouve tout ce qu'il faut : des ingrédients, des recettes pour faire son masque à cheveux, son baume à lèvres, etc", détaille-t-elle au micro de Julia Vignali et de Mélanie Gomez.

La chroniqueuse aborde ensuite le calendrier de l'Avent créatif de l'enseigne Natures & Découvertes. "Là, c'est pour se mettre à faire des bijoux, des écussons, de la papeterie...", explique Philippine Darblay.

Des exemplaires érotiques

Pour un public plus ciblé, il existe aussi des calendriers érotiques, qui ont de plus en plus de succès chaque année. "Chaque jour, on ouvre une petite case pour se faire plaisir", argumente la chroniqueuse lifestyle, qui s'est entretenue avec Amina Jenayah, rédactrice de Sinful, une entreprise danoise première vendeuse d'objets érotiques en Scandinavie. "On a tellement de gens qui ont dit qu'après avoir essayé un calendrier de l'Avent, cela a remplacé un thérapeute", affirme-t-elle au micro d'Europe 1.

"Les sex-toys apportent un outil qui peut rallumer la curiosité, et rappeler qu'il y a tellement de choses à découvrir dans un couple et avec soi-même que l'on ne savait peut-être pas", ajoute la rédactrice de Sinful. La chroniqueuse lifestyle mentionne d'abord deux calendriers "très beaux et énormes, qui sont plutôt pour ceux qui débutent".

"Il y en a deux plutôt pour les initiés, et le vrai plus de cette marque est de proposer des calendriers de 'solo'. Il y en a un dédié à l'homme, un autre dédié à la femme, et ça peut s'utiliser en couples du même sexe", souligne Philippine Darblay, qui a commencé à ouvrir un exemplaire proposé pour les femmes. "Celui-ci compte 12 cases, et il est proposé à 79 euros. Il y a des accessoires qui chatouillent, qui enroulent, et des choses un peu plus poussées, qui vibrent et stimulent", affirme-t-elle, sans révéler précisément ces objets à découvrir.

Des calendriers... de l'après

Enfin, pour sortir des sentiers battus, la chroniqueuse de Bienfait pour vous évoque des calendriers de l'après, "entre Noël et le jour de l'An". "L'idée est de se faire belle ou beau", indique-t-elle d'abord, prenant l'exemple d'un produit Sephora. "Le calendrier de l'Avent, le 24 décembre par définition, toutes les cases sont vides donc on ne peut pas l'offrir. Le calendrier de l'après, on peut le glisser sous le sapin et l'offrir à une personne qui va pouvoir prolonger la magie de Noël", promet Juliette Caloin, directrice de l'offre Europe.

"Il y a au total deux cadeaux par jour, et ce sont toujours des produits iconiques du maquillage qui vont permettre de se préparer pour le réveillon avec un look festif", poursuit-elle. L'enseigne propose deux variétés de calendrier, un dédié à ses produits et un second qui contient plusieurs autres marques. De quoi permettre à toutes et à tous de trouver son compte, et de renouveler voire bousculer la tradition.