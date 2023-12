Fêtes de fin d'année : les destinations préférées des Français pour les vacances de Noël

Les fêtes de fin d'année approchent et comme de nombreux Français, vous avez peut-être prévu un voyage en France ou à l’étranger. Le comparateur de vols et d’hôtels Kayak.fr a compilé ses données pour établir le top 10 des destinations les plus prisées pour les fêtes. Résultat, Londres est la destination la plus recherchée des Français pour ces fêtes de fin d’année, suivie de New-York, Bangkok, Lisbonne ou Prague.

Des dépenses en hausse par rapport à 2022

Des villes classiques pour la période, mais aussi des destinations plus exotiques, comme celle qui fait rêver Manon, une trentenaire parisienne. "À l’étranger, évidemment très loin. Le Vietnam, ça serait un grand rêve", assure-t-elle au micro d'Europe 1. Un peu plus âgée, Marie a aussi un rêve. "La Guadeloupe… j’ai envie d’aller là-bas. Vous allez m’offrir ça ou pas ?", espère la parisienne. Et de son côté, Élisabeth fantasme d’un Noël sous les tropiques. "Du soleil ! Peu m’importe du moment qu’il fait beau, qu’il y a une plage paradisiaque et qu’on a l’impression d’être en été", imagine-t-elle.

Alors bien sûr, tous les Français ne pourront pas s’offrir un voyage en fin d’année. Mais ceux qui le peuvent vont dépenser plus qu’en 2022, au-delà de l’inflation, selon Eva Fouquet vice-présidente de Kayak.fr. "Les voyageurs français vont privilégier les voyages en famille. Avec une moyenne de 638 euros pour les hôtels et les vols. Donc là on voit une augmentation d’environ 100 euros par rapport à l’année précédente", détaille la spécialiste. Et pour continuer à rêver, Kayak s’est déjà penché sur les tendances pour 2024. Tokyo, Bangkok, New-York ou encore Denpasar, au sud de l’Indonésie, seront les destinations les plus prisées.