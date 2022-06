Que vont faire les Français ce week-end sous de fortes chaleurs ?

REPORTAGE

Un week-end estival en plein milieu du mois de juin. 42 degrés à Bordeaux, comme en Occitanie. Ce samedi est la journée la plus chaude alors qu'un épisode de chaleur et de canicule dans le sud-ouest de la France touche le pays depuis une semaine. Manger des fruits, boire, rester à l'ombre... Chacun a son astuce pour passer cette journée au frais. Europe 1 s'est rendue sur un marché à Paris, à la rencontre des Parisiens, où le mercure devrait atteindre 38 degrés dans l'après-midi.

La toute première astuce des clients est de remplir leur panier avec les produits les plus frais. "Pastèque, des fruits, des légumes qui peuvent se manger froid", affirme une première habitante au micro d'Europe 1. "Des fraises, des myrtilles, des concombres, des tomates parce que ça rafraîchit, hydrate et que ça ne donne pas envie (de manger) de la viande", dit une autre Parisienne.

Rideaux occultants, boire de l'eau...

Face à cette chaleur, la plupart des gens croisés samedi matin sur ce marché de la capitale ont prévu de rester chez eux une fois leurs achats terminés. Ils ont plusieurs techniques pour ne pas suffoquer à l'intérieur. "On va rester à la maison aujourd'hui, on a mis des rideaux occultants et on a aéré tôt (samedi) matin", indique une troisième cliente. Pour une autre, ce sera "ventilateur, de temps en temps, les pieds dans une cuvette bien froide avec des glaçons. Tout fermer le plus possible, et de l'eau, de l'eau, de l'eau !"

"On va essayer de tout faire plus lentement, pour essayer de ne pas s'épuiser", précise une autre habituée du marché.

Ces Français qui vont "se mettre à la fraîche"

Quelques courageux ont tout de même prévu de s'aventurer à l'extérieur dans l'après-midi, dans des endroits bien choisis. "On va partir en banlieue, se mettre un peu à la fraîche", évoque ce Parisien au micro d'Europe 1. Une passante raconte elle aussi ce qu'elle projette de faire : "Je pense que je vais sortir dans un endroit climatisé, au musée, au cinéma, ou quelque chose comme ça".

"Moi, je suis plutôt partie pour aller chercher un petit espace vert, où il fait toujours plus frais. C'est toujours plus agréable que quand on est entouré de béton, de bitume... Ça chauffe !", lance cette autre passante rencontrée par Europe 1. Si la température redescend un peu dans la soirée, beaucoup comptent aller s'installer en terrasse avec une boisson fraîche pour profiter un petit peu de la météo.