Canicule : six règles à respecter pour supporter la chaleur

Une vague de chaleur s'installe dans l’Hexagone à partir de ce mardi. Météo France annonce des températures qui pourraient grimper jusqu’à 40 degrés en milieu de semaine, dans la moitié sud du pays. Ces épisodes sont désormais fréquents, et surviennent de plus en plus tôt dans l’année. Ils mobilisent aussi beaucoup notre organisme, qui doit fournir un effort supplémentaire pour réguler sa température corporelle. Cet effort fatigue, d’autant qu’il est difficile de dormir la nuit en raison des fortes températures.

Certains réflexes sont donc essentiels à adopter. Europe 1 fait le point et vous donne quelques astuces pour bien les appliquer.

S’hydrater et se rafraîchir

La première règle d’or est bien connue : s’hydrater. Ce n’est jamais assez répété : il est très important de boire deux litres d’eau par jour au minimum. Il est également primordial de rafraîchir son environnement pour moins transpirer, en plaçant par exemple du linge humide face à un ventilateur ou à une fenêtre.

Le physiologiste Jean-François Toussaint, professeur à l’université Paris-Cité, insiste sur cette bonne maîtrise de l’aération : "On ferme les volets pendant la journée et on ouvre les pièces la nuit, puisque c'est toujours à ce moment-là que la fraîcheur peut revenir", recommande-t-il au micro d'Europe 1.

"On favorise éventuellement la présence de plantes vertes à l'intérieur des habitations, parce qu'elles absorbent la chaleur et dégagent de l'humidité", poursuit-il. "Enfin, se maintenir dans les pièces les plus fraîches au moment de la récupération nocturne aide à dormir et reprendre des forces pour mieux affronter la chaleur de la journée suivante."

Manger des légumes frais et éviter l’alcool

Une autre règle aide à trouver le sommeil : soigner son alimentation. Manger léger le soir, en privilégiant des féculents et des aliments froids riches en eau, favorise la digestion. "Principalement les légumes frais, comme les tomates, les salades et les courgettes", détaille le professeur Jean-François Toussaint. "Et évitez le café, le thé, l'alcool, déconseillés en raison de leurs propriétés de déshydratation", argumente-t-il.

Se protéger du soleil et éviter tout effort physique aux heures les plus chaudes

Troisième règle essentielle : se protéger du soleil à l’extérieur, en portant un chapeau ainsi que des vêtement clairs et amples, en matière naturelle - pas de synthétique donc. Enfin, évitez tout effort physique aux heures les plus chaudes, entre 12 heures et 16 heures.