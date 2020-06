Sport, vacances... Quatre initiatives pour continuer à soutenir les soignants

La France se déconfine de plus en plus. Et même si le coronavirus circule toujours, les soignants, après des mois de travail acharné, soufflent un peu. Afin de continuer à leur apporter du soutien et de la reconnaissance, plusieurs initiatives nées pendant le confinement se poursuivent. Comme ces quatre initiatives du monde du sport, de la gastronomie et de la société civile, que "La France bouge" vous propose de découvrir mardi.

Un marathon de la solidarité

À l'occasion de la journée olympique mardi, le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) a décidé de rendre hommage aux soignants, aux victimes et aux sportifs impactés par le Covid-19. À l'initiative de Christian Cordier, un enseignant professeur d'EPS, le comité organise un marathon de la solidarité. La course est partie mardi matin de l'INSEP, dans le bois de Vincennes, direction Paris pour les uns, le Val-de-Marne pour les autres. Six groupes de sportifs, médecins, jeunes et professeurs d'EPS y ont participé et ont effectué différents arrêts comme au siège du comité, mais aussi dans plusieurs hôpitaux.

"L'hommage aux soignants, le jour où on célèbre les valeurs de l'olympisme, me fait dire combien les soignants ont été importants dans cette période délicate [...], ce qui nous vaut à leur égard le plus profond respect", souligne Denis Masseglia, le président du CNOSF, mardi sur Europe 1. "Toute une série de manifestations" auront lieu en septembre, "y compris pour célébrer la journée olympique de manière un peu plus ostentatoire" que mardi, promet-il aux personnes souhaitant elles aussi participer à une telle démonstration de solidarité.

Si l'opération permet de récolter des fonds pour les soignants, à l'image d'autres cagnottes créées en ce sens depuis le début de la crise sanitaire, l'objectif est surtout de "témoigner d'une opération originale qui permet d'associer les valeurs de l'olympisme aux valeurs dont le personnel soignant a fait preuve dans des circonstances extrêmement difficiles".

Faire du sport avec "Tous en blanc"

Les citoyens peuvent encourager les coureurs du marathon solidaire en soutenant le collectif "Tous en blanc", créé le 7 avril dernier par 200 personnalités sportives et soutenu par L'Équipe. Une initiative pensée par Jauffray Dunyach, rugbyman et cofondateur de la start-up Joinly, qui a ainsi voulu "réunir le monde du sport pour apporter un message de solidarité et de soutien aux soignants".

Très vite, énormément de personnes ont apporté un soutien moral à travers les réseaux sociaux avec le #Tousenblanc et à travers une cagnotte mise en place avec le soutien de la Fondation de France. "Des sportifs comme Renaud Lavillenie sont venus nous voir pour nous dire qu'ils voulaient faire du sport, donner à titre personnel et soutenir le mouvement", explique Jauffray Dunyach sur Europe 1 mardi. "Ils ont donc mis en place des performances sportives et donné en fonction de leurs performances sportives. Ça a eu un grand succès", note-t-il.

Le mouvement "Tous en blanc" fédère à ce jour plus de quatre millions de personnes. Et pour Jauffray Dunyach, il est important de perpétuer cet élan de générosité. "Le confinement est terminé mais le Covid est toujours là, les problématiques des personnels de santé sont toujours là. On doit continuer à les soutenir à travers un certain nombre d'actions", estime-t-il. Il salue par exemple les clubs de sports qui continuent de prendre soin du personnel soignant en leur donnant des cours de sport pour leur permettre de retrouver une activité ou se libérer l'esprit.

Mais pour lui, le plus grand geste que l'on peut faire pour les soignants désormais est de "faire du sport". "On sait que le sport est capable de nous maintenir en bonne santé, de nous éloigner du Covid. Le président l'a évoqué, il y a un besoin de retourner faire du sport", résume-t-il.

Des restaurants offrent des repas

L'initiative "À table les soignants", parrainée par Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée, a été lancée collectivement par plusieurs restaurateurs. Elle permet d'offrir des déjeuners ou des dîners à des soignants dans des restaurants en France. 43 restaurants y participent et ont pu accumuler 303 tables offertes. "L'idée, reliée avec le guide Michelin, est de préparer un bon menu, construit avec les producteurs locaux", explique le chef étoilé Arnaud Donckele (La Vague d’Or, Cheval Blanc St Tropez, Cheval Blanc Paris). "L'idée est de pouvoir redynamiser l'économie par le biais de ces menus qu'on offre aux soignants."

Les clients de ces restaurants peuvent aussi participer à l'initiative puisque 10% du prix des "bons menus", les menus de solidarité, est utilisé et accumulé avec d'autres afin de permettre à l'établissement d'offrir un menu à des soignants. "Sur quatre jours d'ouverture, j'ai vendu douze bons menus", illustre-t-il. Il va ainsi pouvoir cumuler les sommes destinées à l'opération et avoir plusieurs repas à offrir à la fin du mois.

"N'importe quel restaurant peut rejoindre le mouvement", souligne le chef. "Même un restaurant qui, dans une période de difficulté économique majeure pour la restauration, offre, avec une énorme générosité, une simple table de deux personnes, c'est un geste exceptionnel", résume Arnaud Donckele.

Des vacances pour les soignants

"You care we care" a été créé fin avril pour aider les soignants à partir en vacances. Pour y participer, celles et ceux qui souhaitent offrir leur logement à des personnels soignants pour quelques semaines, doivent tout simplement se rendre sur le site Youcarewecare.net et remplir un formulaire afin d'indiquer le nombre de semaines pendant lequel leur logement, maison de vacances, gîte rural ou chambre est disponible.

"Beaucoup d'ambassadeurs et de propriétaires sont ravis d'accueillir chez eux les soignants afin de prendre soin d'eux comme ils ont pris soin de nous", explique Isabelle Grimaldi, porte-parole de l’initiative Youcarewecare France. "Une cinquantaine d'ambassadeurs bénévoles, choqués par ce qui se passait, ont décidé de rendre la pareille aux soignants", ajoute-t-elle.

Actuellement, plus de 500 semaines sont disponibles sur le site dont 100 en France, le reste en Belgique et au Luxembourg, indique Isabelle Grimaldi. "La prochaine étape est de s'adresser à des professionnels" de l'hôtellerie pour faire profiter de l'initiative à un maximum de personnes. En tout, 331 semaines de vacances ont été offertes et 1.007 chambres mises à disposition du personnel soignant.