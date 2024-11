11-Novembre : quatre chevaux de la Garde républicaine décorés, une première dans l’histoire de l’armée française

Une récompense rare pour les animaux mais surtout une première dans l’histoire de l’armée française. Tôt ce matin, quatre chevaux de la Garde républicaine ont été décorés à la caserne des Célestins dans le 4e arrondissement de Paris. Les quadrupèdes, qui ont tous participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, ont reçu la médaille de bronze de la défense nationale, une récompense qui, initialement, vise à récompenser les bons et loyaux services des militaires.

Les quatre chevaux alignés lors de la remise des médailles.

Crédit photo : Jean-Baptiste Marty

Présence d’Elodie Clouvel, médaillée d’argent aux JO

Parmi les quatre animaux médaillés, figurait Fly de Vesquerie, un cheval médaillé d’argent en pentathlon moderne aux derniers Jeux olympiques de Paris 2024. Sa cavalière, Elodie Clouvel, présente lors de la cérémonie, a partagé son émotion au micro d’Europe 1 : "C’est beaucoup de fierté et c’est un honneur pour moi de le voir être récompensé. C’est montrer un respect aux chevaux qui ont tout donné pour qu’on puisse arriver au sommet", a-t-elle souligné.

Elodie Clouvel, médaillée aux JO, était présente à la cérémonie.

Crédit photo : Jean-Baptiste Marty

Un cheval "exceptionnel" pour l’athlète française, lequel avait déjà remporté une médaille d’argent huit ans plus tôt à Rio. Pour ces JO de Paris, la Garde républicaine avait, pour l’occasion, mise à disposition des pentathlètes, une vingtaine de chevaux, dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération internationale de pentathlon moderne.

"Les chevaux sont des militaires"

Ces récompenses sont également un moyen pour la Garde républicaine de rappeler l’importance des chevaux. "Ce sont des militaires. Ils ont un matricule comme les humains. De leur remettre la même médaille que les hommes, c’est un vrai symbole pour nous", se réjouit le colonel Marie-Audrey Leheup, commandante de régiment de cavalerie de la Garde républicaine.Un moment à jamais gravé dans l’histoire. Et pour cause, c’est la première fois que des chevaux reçoivent une telle distinction. "C’est la première fois qu’on décore les chevaux. On a décoré des chiens, des pigeons, pendant la Première Guerre mondiale", souligne le général de division Charles-Antoine Thomas, commandant de la Garde républicaine.

À gauche, les décorations des chevaux.

Crédit photo : Jean-Baptiste Marty

Après la cérémonie, les chevaux, médaille accrochée au harnais, ont ensuite pris la direction de l’Avenue Foch où ils ont participé aux commémorations du 11-Novembre en présence d’Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer.