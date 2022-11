11-Novembre : dans la Marne, le tout premier monument aux morts pour chiens inauguré

Ce 11 novembre, les soldats morts pour la France sont honorés. Mais pour la première fois, les chiens le sont également ! Un tout nouveau monument aux morts vient de leur être dédié, à deux pas des champs de bataille de la Première Guerre mondiale et des stèles. Ce mémorial est une initiative de la Centrale Canine, l’organisme officiel de référencement des races de chiens en France. Europe 1 assisté à son inauguration réalisée en grande pompe par l'armée et l'État fin octobre.

Un monument pour Diesel, chien d’assaut du RAID, et d'autres chiens héros

Devant la mairie de Suippes, dans la Marne, la sonnerie aux morts retentit… Les militaires sont au garde-à-vous. Tous sont tournés vers une statue de bronze : un poilu, dont la cape recouvre un berger allemand, les oreilles dressées. Dans son discours, le sous-préfet de Reims cite les actions de chiens héroïques, que ce monument commémore.

"Pensons à Diesel, tuée une semaine après les attentats du 11 novembre 2015 à Paris, lors de l'assaut donné par la police contre un appartement de l'organisateur présumé des attaques qui a été abattu", déclame solennellement Jacques Lucbereilh.

Une œuvre d'art de 150.000 euros

Le 132e régiment d'infanterie cynotechnique, qui dresse les chiens militaires, est présent à la cérémonie. Au sein de cette unité, chaque soldat possède un chien. Le sergent-chef Thomas décrit sa relation avec son animal Hilno. "Notre chien, c’est plus qu'un soldat… C'est un binôme, c'est un frère d'armes", confie-t-il à Europe 1. "Il y a vraiment une connexion qui se fait avec l'animal, et Hilno, comme tant d'autres chiens, mérite un mémorial."

Elisa, elle, ne fait pas partie de l’armée, mais de la police des douanes. Elle est venue aujourd’hui avec Lab, son labrador noir, aux capacités étonnantes. "Pour sa première affaire de billets de banque, Lab a longtemps fixé les chaussures d’un homme, et s’est positionné devant lui, alors que je m’apprêtais moi-même à prendre ma pause”, raconte-t-elle. "On l’a donc fouillé, et ça n’a pas raté : cette personne-là avait 15.000 euros cachés sous la semelle de sa chaussure !", poursuit Elisa. "On a ensuite réussi à prouver qu'il y avait un rapport avec un trafic d'or au Burkina Faso."

La statue où sont représentés un poilu et son chien.

Crédits : Louise Sallé/Europe 1

La statue du monument aux morts pour chiens de Suippes est une œuvre d’art qui a coûté 150.000 euros, intégralement financés par la Centrale Canine, et réalisée par l’artiste franco-colombien Milthon.