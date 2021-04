Covid-19 : quand les télétravailleurs redynamisent de petites communes rurales

REPORTAGE

Le télétravail, devenu la norme avec la crise du Covid-19, pourrait aider à revitaliser certains petits villages de France. Le maire d’Auger-Saint-Vincent, dans l’Oise, développe des gîtes pour le tourisme depuis quelques années mais avec le contexte sanitaire et les confinements à répétition, les vacanciers sont devenus des travailleurs en quête de verdure. Pour attirer des touristes et des télétravailleurs, Fabrice Dalongeville a notamment décidé de transformer le vieux presbytère en gîte. "On compte aujourd’hui quatre gîtes dans le village. Deux autres sont en préparation", se félicite l’édile auprès d’Europe 1.

"C’est un cercle vertueux"

Son village de 500 habitants comptera bientôt une quarantaine de lits en gites. Le maire a aussi fait installer la fibre, ce qui attire des visiteurs, qui attirent à leur tour les commerçants. "C’est un cercle vertueux. Les nouvelles personnes ont besoin de commerces de proximité, comme les habitants. Il y a déjà un distributeur de pain et une épicerie citoyenne va être installée dans le café le mois prochain", souligne Fabrice Dalongeville.

Derrière l’église, dans une petite maison avec un grand jardin, Javi, chef de projet de la société Sopra Steria, s’est mis au vert avec trois collègues pour développer le site internet d’un prestataire. "Le but, c’est de pouvoir s’aérer un peu, d’ouvrir nos canaux pour gagner en originalité. Ça se ressent en termes de résultats, on est vraiment plus efficace", assure-t-il. Un dispositif apparemment gagnant-gagnant.