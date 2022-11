Quand le chef du «meilleur restaurant du monde» s’associe à la grande distribution

Faites-vous attention à la saison pour acheter vos fruits et vos légumes ? En novembre, pas de tomates mais plutôt du céleri ou des brocolis sur les étals. Et pour sensibiliser les consommateurs, l'enseigne de grande distribution Casino s'est associé avec le chef du meilleur restaurant du monde, Mauro Colagreco. Dans son restaurant de Menton, le mantra du chef trois étoiles est clair : servir les légumes de saison, cultivés même dans son propre jardin. Une démarche qu'il veut transmettre pour le bien de la planète.

S'adresser au plus grand nombre

À côté des bac à légumes des enseignes Casino, on peut donc désormais trouver deux étiquettes. Une première : un baromètre indiquant la saisonnalité du produit, du vert au rouge. Et puis une autre, le visage de Mauro Colagreco. "Le grand défi de l'Humanité, c'est effectivement de nourrir ces 8 milliards des personnes que nous sommes. D'où l'importance d'unir nos forces entre les petits artisans et des grands acteurs comme les chaînes de distribution", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Pour Tina Schuler, la directrice générale des enseignes Casino, cette collaboration avec le chef emblématique de la gastronomie durable permet de sensibiliser un plus large public. "Quelque part Mauro, s'adresse à une certaine élite, dans son restaurant Le Mirazur. Et là, je trouve que c'est ça qui est beau : cet engagement de dire 'voilà, moi je veux m'adresser au plus grand nombre'", explique-t-elle. Petit plus pour les consommateurs de Casino : des recettes élaborées par le chef Mauro Colagreco pour peut-être, reproduire chez eux les plats du meilleur restaurant du monde.