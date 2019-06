Le Mirazur, élu meilleur restaurant du monde : "C'est un moment inoubliable"

INTERVIEW

Un restaurant français sur le toit de la gastronomie. L'établissement Mirazur, du chef argentin Mauro Colagreco, situé à Menton dans le sud de la France, a été élu mardi meilleur restaurant du monde par le magazine britannique spécialisé Restaurant. Mauro Colagreco, qui possède également trois étoiles au guide Michelin, était sur Europe 1 pour réagir à ce couronnement.

"J’accueille ce prix avec beaucoup de joie"

"C'est un moment inoubliable", confie le chef argentin sur notre antenne. "Toute cette carrière, de mon départ de l'Argentine en passant par les grandes maisons de cuisines françaises, cela n'a pas été toujours facile", fait-il savoir. C'est la première fois qu'un restaurant français est désigné meilleur restaurant du monde. L'établissement succède à l'Osteria Francescana, à Modène.

"J’accueille ce prix avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion et aussi de la responsabilité car on représente une cuisine, un pays", souligne Mauro Colagreco. "On va continuer à se mettre toujours en question et faire de notre mieux", prévient le cuisinier. Le Mirazur a ouvert ses portes en 2006, obtenant sa première étoile un an plus tard.