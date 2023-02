Quand ? Comment ? Combien ? Ce qu’il faut savoir sur le bon usage du pourboire

Dans quelle situation faut-il donner un pourboire ? Invité dans l'émission Bienfait pour vous, Jérémy Côme, chroniqueur bonnes manières, aborde le sujet et explique les usages et ce qu’il faut savoir sur le pourboire, loin d’être un réflexe pour de nombreux Français. "Ce qu'il faut savoir, c’est que pour certains serveurs ou membres d’un personnel, c’est plus que la reconnaissance d'un service. Il s'agit aussi de gagner leur vie grâce à des pourboires. En France, laisser un pourboire n'est pas obligatoire. Mais les clients qui sont beaucoup plus enclins à en laisser le font parce que les serveurs ou le personnel est très sympa avec nous", a déclaré Jérémy Côme au micro d’Europe 1.

En France, le service est inclus

Aujourd'hui, en France, le service est inclus, mais l'usage invite quand même à laisser entre 5% et 10 % de pourboires. Mais rien n’est obligatoire. Suivant les lieux, ce pourboire peut se donner à plusieurs personnes. "Au serveur, par exemple, qui va avoir beaucoup d'attention à votre égard. Mais n'oubliez pas non plus le barman. Par exemple, si vous commandez de l'alcool, c'est 1€ par verre d'alcool et ce sera 0,50€ pour les boissons sans alcool. Dans certains cas, il ne faudra pas oublier le voiturier et le personnel du vestiaire. Pour eux, on laisse entre 1€ et 2€. Et si vous êtes généreux et que vous avez vos habitudes, vous pouvez aller jusqu'à 5€", a rapporté l’auteur de l’art de maîtriser les codes.

Bien évidemment, tout dépend des moyens de chacun et des habitudes dans l'établissement qui est fréquenté. Plus l’on se rend à un endroit précis, plus il y a de chance qu’une certaine intimité puisse se créer. Dans ce cas, les clients laissent davantage de pourboires.

La règle est différente lors d'un séjour

Pour ce qui est des hôtels, la règle est différente. "Si le jour de la Saint-Valentin ou pendant vos vacances vous êtes dans un joli endroit, vous cassez un peu votre tirelire. On va laisser davantage que dans un endroit où la nuitée et les dîners coûtent cher. On ne laisse pas 3€. On va laisser à la personne qui s'occupe de notre table ou à la personne qui s'occupe de notre chambre pendant le séjour, une petite enveloppe délicatement et discrètement à la fin du séjour", a ajouté Jérémy Côme.

Mais on ne laisse de pourboire que dans les restaurants et les hôtels. "Il y a aussi les coiffeurs. Souvent, on laisse un pourboire à son coiffeur, surtout pour les personnes qui font ce qu'on appelait autrefois les shampoings. Toutes les petites aides, la personne qui vous aide, par exemple, à charger votre voiture, pour y mettre ce que vous avez acheté. La personne qui va vous gonfler vos pneus parce que vous ne savez pas le faire vous-même", a ajouté l’auteur d’Osez les bonnes manières.

Des règles différentes à l'étranger

À l'étranger, les règles sont différentes. Il est fortement recommandé de regarder les usages dans le pays en question lorsque vous vous y rendez. Il faut le prendre en compte, cela peut être très mal considéré. Par exemple, aux États-Unis, si vous ne laissez que 10 %, vous allez être considéré comme quelqu'un qui n'a pas aimé le service. Aux USA c'est entre 15% et 20%. Jérémy Côme a un dernier conseil, il ne faut pas vider ses poches pour laisser de la monnaie. "Ce n’est pas l’opération des Pièces jaunes".