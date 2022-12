Prix, taille... Trois conseils pour offrir le bon cadeau à vos proches à Noël

Noël approche et amène avec lui, l'angoisse des cadeaux. Trop grand, trop petit, trop nombreux ou pas assez... Il est parfois difficile de faire plaisir à l'un de ses proches. Alors, dans l'émission Bienfait pour vous, Jérémy Côme, chroniqueur "bonnes manières", vous livre trois conseils pour réussir son cadeau de Noël.

Étaler ses recherches

Règle numéro une selon le chroniqueur de Bienfait pour vous : ne pas s'y prendre à la dernière minute. "N'hésitez pas à réfléchir tout au long de l'année à ce que vous voulez offrir. Si vous connaissez bien la personne, vous allez les glaner des cadeaux en voyage, ou pendant les soldes. Il n'y a pas de honte à offrir un cadeau en solde si on pense que c'est le bon", souligne Jérémy Côme.

Attention toutefois à ne pas projeter ses envies sur l'objet qu'on offre. "On ne fait pas un cadeau pour soi (...) Par exemple, vous offrez un cadeau qui vous plaît à vous, à votre sœur, votre mari, etc. Et bien souvent, ce n'est pas génial et ça traduit en réalité, une façon de récupérer votre offrande", explique-t-il.

Ne pas se figer sur le prix

Autre point pour être sûr de faire plaisir : ne pas se fixer uniquement sur l'argent, surtout lorsque l'on pense avoir trouvé une pépite. "On ne fait pas un cadeau en fonction du prix", s'agace Jérémy Côme. "Si vous avez reçu un cadeau, par exemple à 40 euros, vous n'êtes pas obligé d'en faire un à 39 euros. Si vos moyens vous permettent d'aller jusqu'à 100 euros et que vous êtes sûr que ça fera plaisir, alors, foncez ! C'est sympathique."

"Et au contraire, si vous trouvez un cadeau à 20 ou 30 euros, alors qu'on vous a offert un cadeau à 60 ou 70 euros, ne vous angoissez pas. Si vous pensez que c'est le bon cadeau, alors, ne vous empêchez pas de le prendre, même s'il n'est pas cher", juge-t-il.

Évitez de faire trop de petits cadeaux

Dernière astuce pour voir les yeux de vos proches pétiller : ne vous sentez pas obligé d'offrir un cadeau supplémentaire. "On a l'habitude de faire toujours un gros cadeau et on se sent obligé d'en faire un petit à côté", note le chroniqueur Bienfait pour vous.

"Mais les scientifiques ont prouvé que faire des petits cadeaux, ça dépréciait la valeur du cadeau principal, pour la personne qui le reçoit", conclut-il. En clair, pour Jérémy Côme, si votre cadeau principal répond parfaitement aux demandes de vos proches, nul besoin d'offrir des cadeaux annexes. Mais, qu'importe le nombre cadeaux sous la sapin, un seul objectif sera dans votre tête : faire plaisir et passer un Noël 2022 inoubliable.