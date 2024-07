«Quand ça vise les blancs, tout est permis» : Julien Odoul répond aux propos de Rokhaya Diallo

Elle dit avoir été "éblouie" par la photo de famille du Nouveau Front Populaire. La journaliste et militante anti-raciste Rokhaya Diallo a déclenché la polémique lundi 8 juillet sur le plateau de BFMTV en estimant que ce cliché ne représentait pas suffisamment "les personnes issues des quartiers populaires".

"On ne peut pas rester dans cette impunité"

Et de dénoncer l'incapacité de la gauche à "mettre en avant des personnes non blanches". Des propos qui ont provoqué l'indignation de Julien Odoul. Au micro d'Eliot Deval sur Europe 1, le député RN de l'Yonne fait part de son agacement. "Quand ça vise les blancs, tout est permis. Le propos est évidemment raciste et ça mériterait un signalement parce qu'on ne peut pas rester dans cette impunité. Mais Rokhaya Diallo n'en est pas à son coup d'essai. C'est une raciste décomplexée qui a eu des propos sulfureux sur bon nombre d'émissions et qui revendique la racialisation de la société". L'élu a également dit souhaiter que l'intéressée puisse être condamnée.