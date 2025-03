Pascal Praud et vous - Marche «contre le racisme» à Paris : le président du Crif dénonce le «kidnapping d'une cause d'intérêt général»

Plus de 20.000 personnes ont défilé samedi à Paris "contre le racisme", à l'appel de La France insoumise. Le président du Crif réagit dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, dénonçant le "kidnapping d'une cause d'intérêt général". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.