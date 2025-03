Ebony, finaliste de la Star Academy, victime de racisme en plein concert : «La haine n’a pas sa place ici»

Victime d'attaques racistes sur les réseaux sociaux pendant son aventure à la "Star Academy", Ebony, finaliste de la douzième saison face à Marine, a cette fois été prise à partie par une spectatrice lors d'un concert à Lille. Ses camarades ainsi que TF1 et les producteurs du show lui ont apporté leur soutien.

Depuis samedi soir, l'incompréhension et l'indignation règnent dans les coulisses de la tournée de la Star Academy. Jamais les élèves de cette douzième saison n'auraient imaginé être témoins de la scène qui s'est déroulée devant leurs yeux pendant leur concert au Zénith de Lille. Pendant son duel vocal avec Marine sur le titre Never Enough de The Greatest Showman, Ebony a été prise pour cible par une spectatrice. Malgré cette violence, la jeune femme de 20 ans a continué de chanter, et répondu aux attaques racistes de cette femme par des cœurs.

Vidéos d’Ebony qui réagît à la raciste en lui envoyant de l’amour + discours + réaction des autres + au revoir ! #EbonyCham https://t.co/3EgioBZrOl pic.twitter.com/KFDtJglYMG — 𝕮𝖍𝖊𝖋𝖋𝖊 𝕷𝖎𝖑𝖎 🌩️💕(🇺🇳) (@lili_island) March 22, 2025

"Venez nous voir pour propager de l'amour et rien d'autre"

Après sa prestation, Ebony, blessée, a réagi sur scène : "Un petit message pour une petite dame dans le public qui m’a fait un signe pas gentil. Moi je l’aime en tout cas et j’aime tout le monde dans cette salle". En larmes, la chanteuse a ensuite martelé que "la haine" n'avait pas sa place "ici", sous les applaudissements du public. À ses côtés, Marine a immédiatement pris sa défense, faisant scander son nom par toute la salle. Un peu plus tard, la gagnante de la Star Ac a réaffirmé son soutien à sa camarade sur Instagram. "Tu es une reine. La haine et le racisme n’ont de place nulle part, ni sur scène ni en dehors. Venez nous voir pour propager de l’amour et rien d’autre", a-t-elle écrit, encore choquée par l'incident.

Sur X, Lucie Bernardoni, la répétitrice de Dammarie-les-Lys, a quant à elle salué la "force" et le "courage" de son ancienne élève. "Honte à cette dame et son geste", a-t-elle ajouté, indignée. "Et love au public de Lille qui a soutenu et acclamé Ebony suite à sa prise de parole sur l’instant. Elle a eu raison. À toute la troupe. Vous êtes unis et c’est beau à voir".

Bravo à #ebony pour sa force , sa classe et son courage. Honte à cette dame et son geste. Et love au public de Lille qui a soutenu et acclamé Ebony suite à sa prise de parole sur l’instant. Elle a eu raison. À toute la troupe. Vous êtes unis et c’est beau à voir. 🙏🏻 — Lucie Bernardoni (@luciebernardoni) March 22, 2025

"Tout comportement répréhensible fera l'objet de poursuites"

Au lendemain du concert, TF1, Endemol France et le tourneur Arachnée Productions ont publié un communiqué pour apporter leur soutien à Ebony. "Nous condamnons toute forme de haine, injures ou attaques envers les artistes, qui n’ont aucunement leur place dans nos salles de concert, ni ailleurs. Le Star Ac Tour est avant tout une aventure collective, portée par la passion et le partage. Chaque soir, ces jeunes artistes montent sur scène pour vous livrer un show unique. Nous comptons sur vous pour leur transmettre tout l’amour qu’ils méritent, dans le respect et la bienveillance. Tout comportement répréhensible fera l’objet de poursuites", assurent-ils.

La haine raciste et misogyne visant Ebony n'est malheureusement pas nouvelle. La jeune femme, originaire de Guadeloupe, a été insultée sur les réseaux sociaux dès le début de son aventure à la Star Academy. Fin décembre, TF1 et Endemol avaient réagi via un communiqué de presse rappelant que "ces attaques (…) étaient inadmissibles et punissables par la loi". Dans une interview accordée à Europe 1 après sa sortie du château, fin janvier, la chanteuse avait mis les choses au clair : "Je le dirai toujours : on peut débattre de ma musique et de mon art mais ma couleur de peau ne devrait pas être un sujet".

