«Le meilleur moyen de combattre le racisme, c'est l'universalisme», affirme Jérôme Guedj

Invité du Grand Rendez-vous Europe1/Cnews/Les Echos, Jérôme Guedj, assure que l'universalisme républicain est le meilleur rempart au racisme. Le député affirme qu'il n'y a qu'une seule communauté, "la communauté nationale".



C'est "le sens de [son] engagement politique, l'universalisme républicain". Et selon Jérôme Guedj, c'est aussi "le meilleur moyen de combattre le racisme". Invité du Grand Rendez-vous Europe1/Cnews/Les Echos, le député PS de l’Essonne refuse "la concurrence victimaire".

Combattre "toutes les formes de communautarisme"

"Si chacun est tout seul dans son coin pour se battre face aux discriminations, au racisme et à l'antisémitisme, alors on aura perdu tous collectivement. Ce n'est pas, les blancs qui défendent les blancs. Ce n'est pas, les noirs qui défendent les noirs. Ce n'est, pas les arabes qui défendent les arabes. Et s'agissant de l'antisémitisme, ce n'est pas, les Juifs qui défendent les Juifs."

"Attaché "à ce beau principe d'universalisme républicain qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un est stigmatisé, essentialisé à raison de son origine, de sa religion, de son couleur de peau, c'est l'ensemble de la communauté nationale qui est menacée", Jérôme Guedj affirme combattre "toutes les formes de communautarisme".

Et de marteler : "Il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale."