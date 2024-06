Cyril Hanouna - LFI «a toujours été à l'initiative de la montée de l'antisémitisme», affirme Julien Odoul

Depuis samedi soir, les habitants de Courbevoie sont sous le choc. Une jeune fille de 12 ans a subi un viol et des violences à caractère antisémite dans un quartier populaire de cette commune des Hauts-de-Seine. Les deux agresseurs présumés sont âgés de 12 et 13 ans. Au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête, Julien Odoul, candidat RN aux législatives dans l'Yonne, est revenu sur ce drame, non sans cibler Jean-Luc Mélenchon. "Quand on voit le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui fait semblant de s'émouvoir de cet acte effroyable alors que son mouvement a toujours été à l'initiative de la montée de l'antisémitisme, qu'il a qualifié le Hamas de mouvement de résistance et qu'il a mis une cible dans le dos de chaque compatriote de confession juive depuis le 7 octobre, c'est innommable", a-t-il asséné. Plus globalement, selon lui, plusieurs membres de la France insoumise "ont alimenté la haine de juif dans notre pays".