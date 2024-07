Le pari du Nouveau Front populaire pour imposer un premier ministre à Emmanuel Macron

Après de longues négociations, discussions et concertations, le constat est sans appel, aucun candidat n'émerge au sein du nouveau Front populaire. Les Insoumis tentent toujours d'imposer l'un des leurs, que ce soit Manuel Bompard ou maintenant Clémence Guetté. Jean-Luc Mélenchon, trop clivant, est définitivement hors-jeu. Il le reconnaît à demi-mot hier soir sur LCI.

Les socialistes veulent une personnalité qui fait consensus

"Je fais partie de la solution, pas du problème. Depuis le début, je dis que ce n'est pas moi le problème. Quand on me pose la question, je ne dis pas 'non, je ne m'en sens pas capable'. Il y a à peine deux ans, j'ai dit le contraire", a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

Ses alliés refusent tout simplement de voir un insoumis à Matignon. Les socialistes veulent une personnalité qui fait consensus au-delà de la gauche, comme Boris Vallaud ou Laurent Berger, pour éviter que les macronistes votent une motion de censure. Alors, pour tenter de trouver un terrain d'entente, les chefs du nouveau Front populaire commencent par bâtir un mode de désignation. Ça peut être un vote ou une autre méthode. Une chose est sûre, une personnalité sera désignée avant la fin de semaine, promet Olivier Faure.