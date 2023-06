Pyrénées-Orientales : une vingtaine de communes risque de manquer d'eau dans les prochaines semaines

REPORTAGE

Sous les pieds du maire, Marc Petit, l'asphalte est brûlant, fouetté par un vent aride. L'homme est inquiet, le fleuve qui borde sa ville, l'Agly, est à sec, là où se rechargent les nappes phréatiques d'eau potable. "Par rapport au niveau d'aujourd'hui, on devrait largement être plus d'un mètre au-dessus du niveau. Si nous continuons à consommer l'eau comme nous le faisons aujourd'hui, on risque d'arriver sur des scénarios catastrophe", partage-t-il au micro d'Europe 1. Car si les pluies ont été abondantes dans les départements plus à l'est, comme le Gard et le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales, elles, sont toujours en prise à la sécheresse.

Des habitants précautionneux

Alors, pour garder le cap et éviter la coupure cet été et à la rentrée, les habitants comme Pierre se mobilisent. "J'ai mis de la pelouse synthétique pour ne pas arroser. Jusqu'à présent, personne ne faisait attention, on arrosait même les rues".

Sous son chapeau de paille, Bernard ne croit pas au risque de pénurie, mais lui aussi a été contraint à s'adapter. "Je fais attention, comme tout le monde. Les chasses d'eau par exemple, on tire une ou deux fois et puis c'est tout. Il y a eu des périodes comme ça, c'est normal. C'est le climat ici", relativise-t-il. Et le maire, Marc Petit, ne veut pas s'arrêter là. Il souhaite utiliser les eaux usées pour notamment arroser les jardins publics et éteindre les feux.