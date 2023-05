Sécheresse : ces capteurs qui permettent aux villes de faire des économies d'eau

L'été n'a pas encore commencé que l'actualité ne fait que parler d'elle. La sécheresse frappe durement la France depuis le début de l'année. Après un manque criant de pluie sur le territoire cet hiver, les nappes phréatiques sont moins remplies qu'à l'habitude et laissent craindre un été particulièrement aride.

Des arrosages trop fréquents

Alors, pour préserver la ressource, chacun doit se mettre aux économies d'eau, et notamment les collectivités, grosses consommatrices. Parmi les idées pour réduire la consommation, une entreprise versaillaise propose un dispositif innovant, unique en Europe, constitué des sondes dans le sol pour une gestion au goutte-à-goutte de l'arrosage des espaces verts.

Enfouies sous terre, les sondes analysent en permanence le taux d'humidité dans le sol, véritable réservoir pour les plantes. Une analyse qui permet d'optimiser l'arrosage. "Jusqu'ici, on regardait surtout la météo. Mais le facteur manquant, c'est le réservoir que constitue la terre. On ne peut rien décider sans mesurer", explique Michaël Fayaud, co-fondateur d'Urbasense. "Avant, on arrosait les arbres de la ville 10 à 12 fois par an. Avec des capteurs et quelques années d'expérience, on observe que les arbres ont en réalité besoin de six ou sept arrosages, pas 12 comme on le faisait", poursuit-il.

Jusqu'à 60% d'économie d'eau

Ces adaptations sont rendues possibles par les capteurs placés sur les sondes. Ils envoient les données collectées directement sur l'ordinateur de Suzanne, ingénieur agronome qui synthétise les résultats et envoie un mail aux clients. "Quand c'est vert, c'est que la situation est bonne. Si on observe que l'arrosage n'est pas fait, on passe en orange. Et puis, si au bout de trois ou quatre semaines, alors qu'on a préconisé un arrosage, on le voit toujours pas, alors on passe en alerte et on appelle le client", souligne-t-elle au micro d'Europe 1.

Mais ce suivi à un coût : 700 euros pour l'installation d'une sonde. Un investissement qui permettrait néanmoins d'économiser 30 à 60% d'eau, d'après le fondateur de l'entreprise.