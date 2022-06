Pyrénées-Orientales : l'incendie qui a ravagé plus de 1.000 hectares reste sous surveillance

L'incendie, qui a ravagé depuis mardi plus de 1.000 hectares de végétation dans les Pyrénées-Orientales, entre Salses-le-Château et Opoul-Perillos, restait sous surveillance mercredi matin dans la crainte d'une reprise du vent, a-t-on appris auprès des pompiers. "Ce matin à 7 heures, nous en étions à 1.080 hectares détruits. Le vent s'est calmé, mais il va tourner, donc il faut rester vigilants", ont déclaré les pompiers à l'AFP, précisant qu'"aucune habitation n'est menacée" dans cette zone située à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. Au total, 350 pompiers ont été déployés depuis mardi, dont des renforts venus d'autres départements d'Occitanie, ainsi que des Bouches-du-Rhône et du Var pour lutter contre cet incendie, qui n'a pas fait de blessé.

Sept avions Canadair avaient également été envoyés en renfort mardi suite à ce sinistre, qui a motivé l'évacuation de 300 personnes de Salses-le-Château, dont 81 vacanciers du camping "Le Bois des pins" hébergés dans la salle polyvalente. "Les Canadairs se sont arrêtés à la nuit tombée et nous allons faire le point ce matin pour voir si on en a à nouveau besoin", a-t-on précisé mercredi de même source. Les abords du camping, situé dans une pinède, ont été protégés et les installations n'ont subi aucun dégât, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

L'A9 rouverte

Par ailleurs, la préfecture a annoncé tôt mercredi matin sur Twitter la réouverture de l'autoroute A9, fermée par précaution la veille entre Leucate et Perpignan dans les deux sens en raison de la proximité de l'incendie.

Feu d’Opoul et de Salses : Réouverture de l’autoroute #A9. Merci aux agents de @VINCIAutoroutes et à ceux du @leDepartement66 qui sont intervenus pour mettre en place les déviations et gérer les conséquences du feu sur le trafic https://t.co/MTh5Rivxcs — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) June 29, 2022

Trois autres feux de moindre ampleur, qui s'étaient déclarés près de Rivesaltes, ainsi qu'à Saint-Féliu d'Avall et à Cases-de-Pène, ont été éteints dans la nuit de mardi à mercredi, également selon les pompiers.