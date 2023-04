Punaises de lit : des chiens renifleurs utilisés à Strasbourg pour s'en débarrasser

Depuis quelques mois, la protection civile strasbourgeoise utilise les chiens renifleurs pour déloger les punaises de lit persistantes et surtout, très difficiles à détecter. Finis les produits chimiques et les astuces inefficaces, le meilleur ami de l'homme contrôle la situation. Europe 1 est allée en témoigner lors d'une session d'entraînement, celle de Shérif, un corgi âgé de 2 ans. Ce petit chien a suivi une formation de six mois pour reconnaître la présence de ces petits insectes qui peuvent nous faire vivre un cauchemar.

Shérif s'entraîne tous les jours dans un local de la Protection civile transformé en appartement test avec son maître, Yannick Dubois, qui explique sa méthode. "On va travailler sur des tubes de polymères qui sont parfumés à l'odeur de la punaise de lit. Là, on va le mettre sur le canapé, au niveau de l'accoudoir." Son chien entre donc dans la pièce, l'inspecte minutieusement et réussit sa mission au bout de quelques secondes.

"On n'a pas besoin d'utiliser de produits chimiques"

Son maître explique ensuite la méthode très efficace de l'animal et sa façon d'indiquer sa trouvaille : "Il nous a fait un marquage, il est assis." Au-delà d'être une manière plus écologique de traiter les punaises, cette technique est quasi infaillible, selon lui. "On gagne énormément de temps avec la détection canine sur une pièce, car au lieu de démonter toutes les plinthes et tous les meubles, le chien est capable de nous dire que c'est à cet endroit qu'il y a les punaises de lit."

Grâce à cette technique, l'utilisation de substances chimiques est peu systématique. "On a des aspirateurs qui sont dédiés à ça, on enlève tout ce qu'on voit et dans un deuxième temps, on va attaquer à la vapeur pour les tuer", précise Yannick Dubois. "Pour l'instant, on n'a pas besoin d'utiliser de produit chimique et le fait d'arriver avec les animaux chez les gens, ça passe toujours très bien." Quatre autres chiens de la Protection civile sont actuellement en formation pour intervenir en priorité dans les logements sociaux et les hébergements d'urgence.