Quelles solutions écologiques pour se débarrasser des punaises de lit ?

>> De plus en plus d'habitations sont infestées par les punaises de lit. Les lieux de passages comme les hôtels et les gares ne sont donc plus les seuls concernés par ce problème : avec l’arrivée d’internet et l’apparition de nombreux sites d’achats d’occasion, l’échange de biens est devenue monnaie courante, servant au passage de transport en commun pour ces punaises. Alors comment s'en débarrasser sans produits chimiques ? Pour cela, il y a le traitement thermique. Notre chroniqueuse Fanny Agostini nous fait découvrir cette alternative aux insecticides, développée par une entreprise française.

Il y a quelques décennies, l’usage d'insecticides était particulièrement répandu : on traitait les couettes, les matelas, les oreillers et les vêtements sans se douter des conséquences catastrophiques que cette substance peut avoir sur les Hommes et sur la Nature. Les produits ont aujourd’hui évolué, mais sont-ils pour autant inoffensifs ?

Sensibles à la chaleur

Les produits couramment utilisés pour les traitements contre les nuisibles sont des molécules neurotoxiques cancérigènes, et leur potentiel perdurent pendant près d’un mois. Dans de nombreux cas, toutes les pièces sont traitées sans prendre le temps d’évacuer les vêtements ou de mettre sous scellé les objets du quotidien et, malgré le danger, les familles peuvent réintégrer leur domicile six heures après le traitement. Mais il existe une alternative plus écologique : le traitement thermique.

Les punaises de lit sont en effet particulièrement sensibles à la chaleur, et un passage à 55°C suffit à les exterminer une bonne fois pour toute. Contrairement au traitement chimique, le traitement thermique est ciblé, la difficulté réside donc dans le fait de dénicher les cachettes de ces insectes assoiffés de sang.

Un traitement plus long

Mais ce procédé connaît ses propres limites. Il faut beaucoup plus de temps (quatre heures en moyenne contre une vingtaine de minutes avec un traitement chimique), et toutes les surfaces ne sont pas traitables, c’est le cas par exemple des matelas, des plinthes et des prises. Ce traitement écologique est plus long, mais il a l’avantage de préserver notre environnement, au sens large et immédiat.

Il est cependant possible de congeler les objets qui le peuvent. Les punaises sont particulièrement sensibles au chaud, mais trois jours dans un congélateur à -18°C permettra d’obtenir le même résultat qu’avec l’appareil thermique. Le traitement écologique est encore en développement, mais une chose est certaine : c’est en préservant notre environnement que nous pourront découvrir des solutions durables pour l’avenir !"