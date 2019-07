Procès Roundup : nouvelle forte réduction des dommages dus par Monsanto

Une juge américaine a sabré jeudi le montant des dommages infligés à Monsanto en mai, dans la troisième condamnation parmi des milliers de procédures liées au désherbant Roundup. Elle a toutefois confirmé le "comportement répréhensible" du groupe racheté par Bayer.

Au total, les indemnités ont été réduites de 2,055 milliards à 86,7 millions de dollars par la juge d'Alameda Winifred Smith, principalement en raison de la révision drastique des dommages et intérêts "punitifs", de 2 milliards à 69,3 millions. La magistrate a plus légèrement revu en baisse les autres indemnités accordées aux époux Alva et Alberta Pilliod, deux septuagénaires atteints d'un lymphome non-hodgkinien qu'ils attribuent à leur utilisation du Roundup depuis 1982. Monsanto ne doit plus que 6,1 millions de dollars à Alva Pilliod, contre 18 auparavant, pour ses dépenses de santé, pertes économiques et son préjudice moral, et 11 millions de dollars à son épouse, contre 36,9 dans le jugement initial.

Il n'y aura pas de nouveau procès

La juge a en revanche refusé au spécialiste américain des pesticides un nouveau procès. Elle estime que le jury d'Oakland, dans sa décision rendue en mai, "a trouvé des preuves" à l'appui du fait que le Roundup "a causé le cancer des Pilliod". Surtout, elle s'attarde sur la "malveillance" reprochée à Monsanto, qui n'a cessé "de tenter d'influencer la littérature scientifique pour empêcher que les inquiétudes soulevées en interne n'atteignent le grand public". "Dans cette affaire, il y a des preuves claires et convaincantes des efforts de Monsanto pour entraver, décourager ou déformer l'investigation scientifique", insiste la magistrate californienne, dans son ordonnance.

Selon elle, "Monsanto a mené des études initiales sur le glyphosate", principe actif du Roundup, "mais a décidé de ne pas regarder plus loin lorsque les premières indications ont suggéré que le glyphosate pouvait causer des cancers".

L'allemand Bayer, qui a racheté l'an dernier Monsanto pour 63 milliards de dollars, a salué dans un communiqué "un pas dans la bonne direction", mais a annoncé son intention de faire appel, réaffirmant qu'aucun régulateur dans le monde n'a conclu à la dangerosité du glyphosate depuis sa mise sur le marché au milieu des années 1970.

Deux autres condamnations réévaluées à la baisse

Monsanto faisait face fin avril à 13.400 procédures visant le seul glyphosate aux États-Unis, un risque judiciaire et financier considérable qui affecte le cours de Bourse de Bayer. Vendredi matin, l'action reprenait néanmoins 1,50% à 60,07 euros à Francfort.

Avant le dossier Pilliod, deux autres condamnations liées au glyphosate ont été réévaluées à la baisse : Monsanto ne doit plus que 78 millions de dollars à l'ancien jardinier Dewayne Johnson, et 25 millions de dollars au retraité Edwin Hardeman, contre respectivement 289 et 80 millions auparavant.