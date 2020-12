Procès Fiona : 30 ans de réclusion requis contre Cécile Bourgeon et son ex-compagnon

Le ministère public a requis mardi 30 ans de réclusion contre Cécile Bourgeon, la mère de Fiona morte en 2013 à l'âge de 5 ans, et son ex-compagnon Berkane Makhlouf lors d'un nouveau procès en appel devant les assises du Rhône. Selon l'avocat général Joël Sollier, Berkane Makhlouf - condamné à 20 ans de prison en première instance - aurait porté les coups fatals à la fillette avec la complicité de son ancienne compagne Cécile Bourgeon, dont le quatrième procès a souligné la personnalité "caméléon".

"Le complice est puni comme s'il était l'auteur principal du crime"

Le magistrat a rappelé qu'en droit, "le complice est puni comme s'il était l'auteur principal du crime", tandis que la mère de Fiona avait été condamnée à cinq ans d'emprisonnement en 2016. "Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf ont exercé tous deux des maltraitances (...) Ils ont tué cette enfant", a assuré Joël Sollier dans son réquisitoire, demandant aux jurés de "mettre fin à cette association de la ruse et de la rage".

Un aveu tardif

Il a également écarté "l'argument de l'emprise" invoqué par la défense de Cécile Bourgeon et s'est inquiété que "le risque de réitération des faits n'avait pas été écarté par les experts". Le couple, tous deux toxicomanes à l'époque, avait signalé la disparition de Fiona le dimanche 12 mai 2013 au soir, faisant croire à un enlèvement dans un parc de Clermont-Ferrand. Quatre mois plus tard, la mère de Fiona avait fini par avouer que sa fille était décédée après un coup mortel porté selon elle par son ex-compagnon et qu'ils l'avaient enterrée dans une zone boisée. Le corps n'a jamais été retrouvé.

L'avocat général a réclamé à l'encontre de Berkane Makhlouf une peine de sûreté des deux tiers, mais pas pour Cécile Bourgeon eu égard à son absence de passé judiciaire, ainsi qu'un suivi social judiciaire pour les deux accusés. Joël Sollier a également demandé à la cour de prononcer le retrait de l'autorité parentale pour les trois enfants de Cécile Bourgeon et de leur fils commun pour Berkane Makhlouf. Verdict mercredi.