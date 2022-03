Près de Lyon, ces automobilistes qui ont lavé leur voiture après le nuage du Sahara

C'était la ruée sur les rouleaux mercredi. Au lendemain du passage du fameux sable venu du Sahara, les voitures qui ont passé la nuit dehors ont reçu de la poussière. Et comme à Lyon, les automobilistes se sont précipités toute la journée aux stations de lavage. Au moins une dizaine de voitures étaient présentes en permanence devant les deux stations des Sept Chemins, près de la métropole lyonnaise.

"C'était un tas de terre et je ne voyais plus rien"

Parmi ces automobilistes, André est venu laver le camion de sa société. "C'est horrible, vraiment horrible !", martèle-t-il au micro d'Europe 1. "Quand vous sortez le matin de chez vous et que vous voyez la voiture couleur marron, on se demande ce qu'il y a eu", poursuit le conducteur, qui a dû prendre son mal en patience pour laver le camion : "Ça fait une bonne trentaine de minutes déjà. Il faut être patient."

Amélie, quant à elle, est radieuse : sa voiture sort à peine des rouleaux, toute brillante. "Ça fait du bien ?", lance le correspondant d'Europe 1. "Oh purée, oui !", répond-elle avec enthousiasme. "Vous avez vu dans quel état elle était avant que je passe dans le truc ?", enchaîne l'automobiliste. "C'était un tas de terre et je ne voyais plus rien, donc oui ça fait du bien", ajoute Amélie, qui a, elle aussi, dû attendre avant de laver sa voiture. "C'était la mission du jour et on s'est pris les embouteillages pour venir d'un côté, de l'autre, juste pour venir", explique-t-elle.

Une affluence multipliée par trois dans les stations de lavage

Et pour réaliser cette mission, Amélie a opté pour le grand lavage. "J'ai pris le maximum. Je me sens mieux et elle (la voiture) aussi. On repart, elle est propre pour un petit moment !", assure la conductrice. Cette ruée vers les stations de lavage a commencé mardi, juste après l'averse de pluie et de sable, et a continué ce mercredi, comme en témoigne le gérant de cette station près de Lyon. "Hier (mardi), 180 véhicules. Je pense qu'aujourd'hui (mercredi), on avoisine les 200 véhicules", explique-t-il au micro d'Europe 1. "C'est plus du triple de la normale. C'était vraiment incroyable et considérable", insiste le gérant.

Une question se pose désormais : fallait-il se précipiter à laver sa voiture mercredi ? On annonce de nouvelles averses pour jeudi sur la région lyonnaise. Reste à savoir si elles seront encore accompagnées du sable du Sahara.