Le temps de jeudi : ensoleillé sur le quart nord-ouest, pluies soutenues près des Pyrénées

Pour la journée de jeudi, la perturbation arrivée la veille poursuivra sa progression vers l'est. En matinée, elle arrosera les régions de la Lorraine vers la Bourgogne, l'Auvergne, Midi-Pyrénées et l'Aquitaine. Il neigera sur le relief au-delà de 2.000 mètres. À l'arrière, à l'ouest d'un axe reliant les Ardennes à l'estuaire de la Gironde, les éclaircies domineront. Plus à l'est, de l'Alsace vers le Jura, sur Rhône-Alpes, PACA, la Corse et le Languedoc-Roussillon, le ciel sera le plus souvent très nuageux.

Des neiges attendues dans les Pyrénées au-delà de 2.000 m

L'après-midi et jusqu'en soirée, des précipitations de plus en plus éparses toucheront la Lorraine, la Franche-Comté, l'ouest de Rhône-Alpes, l'Auvergne, et Midi-Pyrénées. Elles seront soutenues du côté du Pays basque et il neigera sur les Pyrénées au-delà de 2.000 m. La région PACA et la Corse bénéficieront d'un temps sec sous un ciel voilé de nuages d'altitude, avec de possibles averses sur l'Île de Beauté.

Sur le reste du pays, le soleil fera de belles apparitions, les éclaircies domineront sur un bon quart nord-ouest du pays. Le vent restera sensible sur les caps corses, sur la côte varoise, soufflant de 60 à 70 km/h en pointes. Côté températures, à la faveur des éclaircies nocturnes, le thermomètre affichera de 2 degrés dans l'intérieur de la Bretagne, de 4 à 8 sur la moitié nord du pays, 8 à 10 plus au sud. Les maximales s'échelonneront de 11 degrés en Flandres à 18 en Provence.