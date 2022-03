Pourquoi le saucisson s'appelle Jésus ?

Le saucisson de Lyon date de l'Empire Romain, quand les-dits Romains ont découvert les cochons gaulois, ont adoré leur saveur et ont créé la recette du saucisson pour les mettre en valeur. C'est donc de là que vient le savoir-faire lyonnais dans la charcuterie. Un des saucissons les plus emblématiques est le Jésus, gros, gras et goûtu.

Qu'y a-t-il dedans ?

Il y a du cochon, bien entendu. Traditionnellement, le saucisson de Lyon est fait avec un mélange de viande, comme du porc et de l'âne par exemple. Aujourd'hui, il est fait à 100% avec du porc, haché très finement.

D'où vient son nom ?

Il y a plusieurs explications. On suppose que c'était un saucisson fait pendant les fêtes de fin d'année, en l'honneur de Jésus.

Autre explication : le Jésus est fait dans un boyau très large, ce qui induit sa taille imposante. Et justement, ce gros boyau emmaillote la viande, comme un drap emmaillote un bébé et par extension habille le petit Jésus.

La différente entre Jésus et rosette

Les matières premières sont pratiquement identiques, alors ce qui va les différencier c'est le hachage de la chair.

La rosette est plus longue et plus fine que le Jésus, son hachage est plus homogène, ce qui lui permet d'avoir un séchage régulier et enfin d'avoir une texture à peu près identique tout le long du saucisson.

Les bonnes adresses de charcuteries lyonnaises

Bonnard https://www.charcuteriebonnard.fr/

Reynon https://www.reynonlyon.com/

Sibilia https://www.charcuterie-sibilia.com/