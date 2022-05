Pour profiter de l'éclipse lunaire, il va falloir se lever (très) tôt lundi

Un beau spectacle dans le ciel dans la nuit de dimanche à lundi. Partout en France, une Lune rouge sera visible. C'est le résultat d'une éclipse lunaire qui devrait durer quelques heures. Et pour contempler ce phénomène, il faudra se lever très tôt, entre 4h30 et 5h30 du matin. L'éclipse de lune se produit quand la Terre s'interpose entre le soleil et la Lune, c'est-à-dire que son ombre se projette sur la Lune", explique Olivier Las Vergnas, président de l'association française d'astronomie, qui donne ses conseils sur Europe 1 pour profiter au maximum du spectacle.

