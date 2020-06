Pour la fêtes des mères, les Ehpad ouvrent un peu plus leurs portes

REPORTAGE

L'étau se desserre doucement autour des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Alors que la fête des mères aura lieu dimanche, les enfants mineurs pourront participer aux visites à partir de ce week-end. À l'Ehpad du Gareizin, à Francheville près de Lyon, de nombreuses précautions restent toutefois en place. Les gestes barrières perdurent et les petits-enfants devront rester sous une tente à l'entrée de la résidence ce week-end. En revanche, les enfants des résidents peuvent désormais entrer dans leur chambre, pour le plus grand plaisir de Manu, qui s'exprime vendredi au micro d'Europe 1 alors qu'il vient voir sa mère : "On va pouvoir aller dans sa chambre, donc ça va être formidable. Ça va être un moment formidable. La chambre, ce sera un peu plus intime."

"On oublie un peu la crainte"

Parmi les résidents, la satisfaction est aussi palpable. "C'est une bonne chose, je pense que quand ça apporte de la relation, c'est un bien-être. Je crois qu'on est tellement dans la joie de pouvoir recommencer qu'on oublie un peu la crainte", témoigne Pierrette, 87 ans.

Mais cet assouplissement des règles sanitaires est aussi synonyme de grosse organisation pour le personnel de l'Ehpad. "Ça prend énormément de personnel. Pour ce dimanche de fête des mères, j'ai deux salariés en temps complet recrutés pour cet événement, donc c'est énormément de temps consacré à ces visites. Mais on a envie de faire plaisir aux résidents et aux familles donc on est quand même contents de se mobiliser pour réussir tout ça", raconte la directrice Véronique Marroco-Sage.

Dans l'établissement, les cadeaux de la fête des mères ne pouvaient être livrés que jusqu'à jeudi dernier délai. Ils sont entreposés depuis dans une salle pour garantir trois jours sans aucun contact avant d'être offerts aux résidentes.