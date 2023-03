Poubelles à l'air libre : quels risques pour la santé ?

Les poubelles s'amoncellent dans les rues de Paris, en raison de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Mais les déchets alimentaires en putréfaction, ainsi que les matières plastiques en décomposition, ne sont pas sans risque pour nos poumons. Il faut ainsi faire attention aux gaz qui s’échappent de ces poubelles, et aux odeurs des champignons et bactéries qui s’y développent, en particulier pour les personnes qui ont des difficultés à respirer.

Aggravation de problèmes respiratoires

"Cela peut aggraver une pathologie pulmonaire sous-jacente telle que l'asthme", explique le Dr Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de Santé Respiratoire France. "Et l'inhalation d'un certain nombre de toxines ou de champignons peut aussi aggraver des pathologies spécifiques au niveau respiratoire", ajoute-t-il. L'urine des rats attirés par les poubelles peut également provoquer des maladies.

Des contrôles sanitaires à renforcer sur l’eau

"Cette urine peut être responsable des fièvres hémorragiques, que l'on connaît sous le nom de leptospiros, et qui peuvent être mortelles dans 8 à 20 % des cas", met en garde le pneumologue. L’eau de Paris, enfin, est susceptible d’être contaminée. Mais ne cédons pas à la panique, les contrôles sanitaires devraient être renforcés. Pour les odeurs, le port du masque est fortement recommandé pour les personnes ayant déjà des problèmes respiratoires.