Port du masque, prix du gaz et du paquet de cigarettes : ce qui change au 1er septembre

Quelques changements sont à noter, mardi, jour de rentrée de scolaire. Ils concernent les adaptations liées au coronavirus, mais aussi le prix du gaz et des cigarettes. La généralisation de l’amende de 200 euros pour les consommateurs de drogue entre également en vigueur. Europe 1 fait le point.

Le port du masque à l’école

C’est la mesure phare de la rentrée. A partir de 11 ans, les collégiens et les lycéens vont devoir porter un masque à l'école, tout comme les adultes. La mesure n’est pas obligatoire pour ceux travaillant dans les écoles maternelles. L’achat de masque est à la charge des familles. Après plusieurs jours de débat, l’exécutif a tranché en ce sens, ce qui lui a valu de nombreuses critiques jusque dans les rangs de sa majorité.

Le port du masque obligatoire en entreprise

Depuis mardi, il est désormais obligatoire de porter un masque en entreprise, dans les espaces clos et partagés, comme les open-spaces. Ceux qui disposent d’un bureau sont exemptés. La mesure est également accompagnée de quelques assouplissements, qui dépendront des mesures de protection prises par l’entreprise et de la couleur épidémiologique du département.

Augmentation du tarif du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie vont augmenter de 0,6% par rapport au mois d’août. L’augmentation est de 0,2% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,4% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, et de 0,7% pour le chauffage.

Généralisation de l’amende forfaitaire pour les consommateurs de drogue

Comme annoncé au début de l’été par le Premier ministre Jean Castex, l’amende forfaitaire de 200 euros en cas de détention de stupéfiants est généralisée. Cette mesure permet de verbaliser les consommateurs de cannabis ou de cocaïne sans passer par la case justice et était expérimentée depuis le 17 juin par les tribunaux de Rennes, Reims et Créteil. Cette contravention vise les usagers qui, en consommant, participent aux trafics. Jusqu’à présent, il fallait les placer en garde à vue, puis les poursuivre en justice pour une réponse pénale souvent faible, comme un rappel à la loi.

Ils sont maintenant directement passibles d’une amende de 200 euros. Seules les personnes majeures, qui reconnaissent être en possession de cannabis, haschisch ou cocaïne et qui ne sont pas des clients "réguliers", connus des services, peuvent entrer dans le dispositif.

Évolution du prix du tabac

Les prix du paquet de cigarette évolue à nouveau au 1er septembre. Il y aura de légères augmentations, mais aussi des baisses, en fonction des marques. La baisse la plus significative concerne le prix des paquets de "Vogue L'Originale Verte Selecte", qui passe de 10,10 euros à 9,50.

Fin du chômage partiel pour certains salariés

Les personnes "partageant le domicile d’une personne vulnérable" ne peuvent désormais plus bénéficier du dispositif d’activité ou chômage partiel, selon un décret paru au Journal officiel dimanche. Les personnes les plus vulnérables peuvent en revanche continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle sur prescription de leur médecin. Cela concerne les personnes atteintes d’un "cancer évolutif sous traitement, d'une immunodépression congénitale ou acquise", les personnes "âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires" et les personnes "dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère".