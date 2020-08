Coronavirus : "Le masque doit être gratuit pour tous à l'école", estime François Hollande

François Hollande était invité du 20 Heures de France 2 dimanche soir. "Le masque étant quasi obligatoire dans l'enseignement public comme privé, il doit être gratuit pour tous, et fourni par l'éducation nationale", a déclaré l’ancien chef de l’Etat. Il a également ajouté que cela devrait etre le cas dans les établissements publics comme privés. "On fournirait des ordinateurs et pas de masques ? Cela n'a pas de sens", a-t-il poursuivi.

Après plusieurs jours de débat, le gouvernement a annoncé que l’achat des masques, obligatoire dès la rentrée pour les élèves de plus de 11 ans, serait à la charge des familles. "Aucun pays au monde n’assure la gratuité des masques", a argumenté l’exécutif. Malgré cela, la mesure a été critiquée, jusque dans les rangs de la majorité. "Je trouve sidérant que le gouvernement négocie là-dessus", avait également réagi Eric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis de la France insoumise, au micro d’Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Trois questions sur le refus de la gratuité des masques pour les élèves

Face aux critiques, l’exécutif a rappelé que les familles les plus modestes avaient déjà reçu des masques par la Poste pendant l’été et que l’allocation de rentrée scolaire avait été relevée de 100 euros.