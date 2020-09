Port du masque généralisé à Lyon : Grégory Doucet veut une directive "claire"

INTERVIEW

L'obligation du port du masque à l'extérieur, qui concerne certaines grandes agglomérations françaises comme Paris, Lyon et Marseille, continue de faire débat. Le tribunal administratif de Lyon avait enjoint vendredi au préfet du Rhône d'assouplir ses arrêtés concernant cette obligation à Lyon et Villeurbanne. L'Etat a fait samedi appel de la décision du tribunal, ainsi que de celle, similaire, concernant le Bas-Rhin. "La justice avait estimé que la mesure générale était exagérée", explique Grégory Doucet, invité samedi d'Europe 1. Le maire de Lyon appelle de ses vœux une directive "claire". Le Conseil d'Etat doit trancher dimanche à 11h.

"On va devoir trouver une modalité qui permette à la fois de se protéger et de ne pas empiéter sur la liberté individuelle", dit-il, expliquant qu'il avait dans un premier temps suggéré au préfet de réserver l'obligation du port du masque aux zones où la distanciation sociale n'est pas possible.

"Pour que le port du masque soit respecté, il faut encore sensibiliser"

Avant que la justice ne demande au préfet d'édicter un nouvel arrêté, excluant les lieux qui ne sont pas caractérisés "par une forte densité de population" ou "des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion" du coronavirus, "environ 60% des Lyonnais" respectaient le port du masque généralisé. "Il y a encore un effort à faire, notamment de sensibilisation. Tout le monde n'a pas encore intégré la nécessité de le porter pour se protéger et protéger tout le monde."