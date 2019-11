Pont effondré : appel au calme après des menaces contre la famille du chauffeur

La famille de l'adolescente morte lundi lors de l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, non loin de Toulouse, a lancé jeudi un appel au calme après des menaces à l'encontre de la famille du chauffeur du camion.

"Aujourd'hui, deux familles sont brisées par la terrible tragédie du pont de Mirepoix-sur-Tarn. La famille de Lisa et ses parents souhaitent donc un apaisement afin que chacune de ces familles puisse faire son deuil. Nous appelons vraiment au calme, c'est important pour nous", écrivent les proches de Lisa, 15 ans, dans un courrier adressé au quotidien La Dépêche du Midi. Lisa, en 1ère dans un lycée agricole, doit être enterrée vendredi.

Le "respect du deuil et rien d'autre"

Jeudi après-midi, c'est le chauffeur du camion à l'origine de l'effondrement du pont qui devait être inhumé à Bessières, bourg voisin de Mirepoix, sur l'autre rive du Tarn. Dans le texte publié jeudi, la famille révèle que "la famille de Damien avait gardé notre fille, Lisa, lorsqu'elle était petite... Nous ne sommes donc pas dans la haine mais dans la souffrance". Elle invite au "respect du deuil et rien d'autre". "Je suis infirmier, mon métier, ma passion c'est sauver des vies, et la maman de Lisa travaille également à aider des gens. Comment pouvons-nous voir les choses autrement ?".

Le patron de la société de forage Puits Julien était au volant du camion qui a fait céder le pont suspendu, selon les premiers éléments de l'enquête. Le poids excessif du camion, de "plus de 50 tonnes" selon le procureur de Toulouse, semble être à l'origine de la rupture lundi matin du pont suspendu, interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Au moment du passage du camion, une voiture dans laquelle circulait Lisa et sa mère, a été précipitée dans la rivière. La mère a pu être secourue.