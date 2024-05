Pont de l'Ascension : des embouteillages records sur les routes au retour de la Normandie

REPORTAGE

Des embouteillages historiques pour un pont de l'Ascension historique. Conséquence des deux jours fériés consécutifs, le 8-Mai et l'Ascension, suivis d'un week-end ensoleillé, de nombreux automobilistes étaient présents sur les routes de France. Bison futé avait classé "noir" les conditions de circulation de ce dimanche dans le quart nord-ouest, rouge sur le reste du territoire. Dans sa voiture, Europe 1 a suivi le difficile retour sur les routes de Normandie.

Prendre les petites routes…

Au départ de Caen, les premiers kilomètres se passent bien. La route est chargée, mais les voitures avancent à une bonne cadence. Passé Rouen, malheureusement les ralentissements commencent. "Ça commence à se charger. Ça va être compliqué, donc on sort de l'autoroute et on prend les petites routes", envisage Ilke, prévoyante, qui revient du Havre après un long week-end.

Pour éviter les bouchons, les automobilistes ne sont pas nombreux à faire ce choix. Après deux bonnes heures dans les ralentissements, par moment totalement à l'arrêt, il ne reste qu'une vingtaine de kilomètres avant Paris. Un arrêt sur une aire d'autoroute pour remettre du carburant, l'autre point noir de cette journée. Car les prix atteignent des sommets : entre 2,10 et 2,20 euros le litre. Charlotte rentre de Deauville, elle a vraiment hâte d'arriver.

… Et son mal en patience

"Entre le prix de l'essence et les bouchons qu'on vient de se faire, ça commence à être compliqué. Je me suis arrêtée prendre un café parce que normalement je rentre en 30 minutes chez moi, mais là je ne sais pas, je dirais que j'en ai pour deux heures encore. C'est vraiment la galère", soupire l'automobiliste. Et les bouchons sont de plus en plus en plus longs.

En approchant de Paris, une partie de l'autoroute A13 était fermée depuis plusieurs semaines. Elle a rouvert vendredi dans le sens Province - Paris et les Franciliens sont au rendez-vous. Pour un trajet en théorie de 2h30, il aura fallu un peu moins du double ce dimanche, comme un air de week-end du 15 août.