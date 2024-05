Pont du 8 mai et de l'Ascension : à quoi faut-il s'attendre sur les routes pour ce week-end prolongé ?

Quand les ponts de mai prennent des airs de vacances d'été sur les routes de France. Avec une semaine marquée par deux jours fériés qui se suivent, avec le 8 mai mercredi et l'Ascension jeudi, les Français vont être très nombreux à profiter de ce week-end prolongé. À tel point que la circulation va être difficile, et ce dès ce mardi où Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays. Les principaux axes en direction des côtes atlantiques et méditerranéennes seront particulièrement concernés.

Selon Vinci Autoroutes, les départs en week-end débuteront mardi en milieu d'après-midi. Il est donc recommandé à ceux qui le peuvent de partir en début de journée.

© Bison Futé

La situation devrait légèrement s'améliorer mercredi, même si Bison Futé classe la journée orange dans le sens des départs sur toute la France. Il est recommandé de partir soit très tôt le matin, soit en fin de journée.

Journée extrêmement difficile dans le sens des retours dimanche

S'il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières jeudi et vendredi, la circulation devrait de nouveau être difficile samedi, cette fois-ci dans le sens des départs. La journée est d'ailleurs classée orange sur l'ensemble du pays.

Dimanche, qui marquera la fin de ce week-end prolongé, sera sans aucun doute la journée la plus compliquée dans le sens des retours. Bison Futé voit rouge sur les trois quarts du pays, et même noir dans toutes les régions du nord-ouest (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire). La circulation devrait être très difficile tout au long de la journée. Vinci Autoroutes recommande d'anticiper ses trajets et de prévoir des itinéraires bis.