En Normandie, un avant-goût de l'été pour les touristes de mai

Sur le bord de mer, les terrasses sont remplies tout au long de la journée. Félix, habitant de la région parisienne, est venu avec sa femme et ses enfants. À cause de l'affluence, ils ont dû changer de programme :"On a voulu faire le zoo de mais c'était impossible d'y aller ! Il y avait beaucoup de monde. On va aller manger une petite glace et puis profiter du soleil".

Beaucoup de vacanciers sont également venus profiter du soleil et de la chaleur sur la plage à l'instar de Stéphanie et ses enfants : "Châteaux de sable, jeux, mer, les pieds dans l'eau... on profite ! C'est le début de l'été".

"Ça fait du bien à la trésorerie et au moral"

Les baigneurs sont peu nombreux, l'eau est un peu fraîche et atteint maximum treize degrés. Cette affluence de touristes fait le bonheur des commerçants : "On a eu un temps pourri depuis plusieurs mois et effectivement on attendait cela avec impatience. Il y a beaucoup de monde. Ça fait du bien à la trésorerie et au moral !", détaille Nicolas, patron d'un bar et d'une épicerie fine.

Malheureusement, dès dimanche, retour à la réalité, les touristes vont reprendre la route. Prudence est de mise car Bison Futé voit noir en Normandie toute la journée.