«La route s'effondre» : à Valence, le trafic incessant provoqué par Waze exaspère les habitants

En ce week-end de l'Ascension, des milliers de vacanciers seront sur les routes de France. Et pour éviter les bouchons, beaucoup d'automobilistes utilisent Waze ou Google Maps. Mais, problème, ces applications de navigation font circuler des voitures dans des villes ou des villages. Exaspérée par ce trafic massif, l'agglomération de Valence, dans la Drôme, a décidé de prendre les choses en main.

"Ça creuse le terrain"

De simples barrières reliées d'une chaîne. C'est la solution pour interdire le chemin de Lautagne aux utilisateurs Waze et Google Maps qui l'empruntent pour éviter les bouchons sur l'autoroute A7. Un soulagement pour Chantal, une habitante qui à l'habitude de s'y promener. "Il y a deux jours, dans le virage, j'ai vu la voiture arriver mais en général je me mets sur le bord de la route et là, il m'a frôlée. Et je me suis dit que ce n'était pas vrai de rouler aussi vite", se souvient-elle au micro d'Europe 1.

Un trafic dangereux pour les riverains, mais aussi ravageur pour les routes, explique Nathalie, qui habite le passage. "Ça, c'est le résultat du trafic incessant : la route s'effondre. Ils serrent tellement contre la falaise que ça creuse le terrain et que, par moment, il y a des éboulements de pierres", raconte l'habitante. Il n'y avait pas d'autre solution. Depuis le printemps dernier, la ville de Valence a interdit l'accès à cette route entre avril et septembre, du jeudi soir au lundi matin et la veille des week-ends à rallonge, explique le maire Nicolas Daragon.

"On supprime des problèmes de sécurité parce qu'en bas de ce chemin, il y a une école et une maison pour tous", explique l'élu. L'objectif à terme est que les utilisations signalent la fermeture de cette route et que celle-ci ne soit ainsi plus proposée par les applications de navigation comme une itinéraire secondaire.