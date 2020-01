Pollution aux particules fines : vitesse réduite et chauffage au bois interdit en Ile-de-France

La préfecture de police de Paris a réduit de 20 km/h la vitesse autorisée et interdit le chauffage individuel au bois durant la journée du 1er janvier en Ile-de-France. Et ce, en raison d'un épisode de pollution "persistant" aux particules fines. Cette "concentration en particules fines PM10 [a] atteint 63 µg/m3 le 30 décembre" et Airparif, association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France, prévoyait "une concentration en particules fines PM10 comprise entre 55 et 75 µg/m3 le 1er janvier, soit un dépassement du seuil d'information-recommandation fixé à 50 µg/m3", justifie la Préfecture de police (PP) dans un communiqué.

Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes doivent contourner la zone

Afin de réduire cette pollution, elle a donc décidé d'abaisser, à compter du 1er janvier 05h30, à 110 km/h la vitesse maximale autorisée sur les portions de routes limitées habituellement à 130 km/h, à 90 km/h sur celles limitées à 110 km/h et 70 km/h sur les routes limitées à 90 km/h ou 80 km/h. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes doivent, eux, obligatoirement contourner la zone par la rocade francilienne.

#Pollution | Le préfet de Police met en place des mesures restrictives de circulation à compter du mercredi 1er janvier 2020 à 5h30 jusqu'à la fin de l'épisode de pollution. pic.twitter.com/sm70R0W6Be — Préfecture de Police (@prefpolice) December 31, 2019

Par ailleurs, "constatant la part très importante de la concentration en particules fines PM10 imputable directement au chauffage au bois de 800.000 ménages en Ile-de-France", la PP a également interdit l'usage du "chauffage individuel au bois d'appoint ou d'agrément". Les dérogations permettant le brûlage à l'air libre des déchets verts sont également suspendues, ajoute la PP.