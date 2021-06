Pollution au large de la Corse : des boulettes d'hydrocarbures retrouvées sur la plage

Pollution pétrolière au large de la Corse. Alors qu'une immense nappe d'hydrocarbures dérive au large de la Corse, sans doute après un dégazage, des boulettes d’hydrocarbures ont été repérées sur la plage de Solaro, dans le sud-est de l'île, a indiqué, lundi, le maire de la commune à France Bleu RCFM. Il ne s’agit plus de nappes d’hydrocarbures, mais de pollution fragmentée.

Deux tonnes évacuées

Des premiers résidus ont été découverts dimanche soir à Solaro, entre Aléria et Porto-Vecchio. Pour l'instant, il s'agit des seuls traces découvertes depuis samedi. Les résidus d'hydrocarbures se sont échoués sur les plages de Solaro en fin d'après midi. Le préfet de Haute-Corse est actuellement sur place avec les élus et les secours.

"Ce n'est pas une marée noire, on n'est pas du tout dans des phénomènes de cette ampleur", affirme François Ravier, le préfet de Haute-Corse, à Europe 1. "On est sur une largeur au maximum de 50 cm de rejets d'hydrocarbures, concentrés actuellement sur une centaine de mètres, et qui est d'ailleurs déjà largement enlevée", poursuit-il. "Au moins 40 pompiers et 20 gendarmes travaillent à nettoyer la plage. Deux tonnes ont été évacuées."

Deux tonnes sur les plages et quatre tonnes d'hydrocarbures ont été récupérées en mer depuis samedi. Trois bateaux sont également suspectés. Ils sont arrivés dans leur port d'attache, et la procédure va donc pouvoir démarrer. Des analyses d'eau et d'hydrocarbures sont également en cours et des reconnaissances à terre sont menées par des gendarmes et pompiers pour savoir si d'autres zones sont touchées. Un drone va également être déployé dans l'après-midi. Évidemment, l'accès aux plages et à la baignade restent interdits.