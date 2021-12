Pluie-inondation et avalanches : le long des Pyrénées et les Alpes en vigilance orange

Météo-France a placé en vigilance orange pour pluie, inondation et risques d'avalanche les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et l'Ariège et ajouté une vigilance orange avalanche pour les 5 départements des Pyrénées, de l'Isère et des deux Savoie, à partir de jeudi soir. Selon Météo-France, les précipitations vont se poursuivre sur le pourtour pyrénéen se prolongeant jusqu'à samedi matin "Les intensités seront modérées, parfois assez fortes la nuit prochaine et vendredi matin", selon le communiqué.

De la neige attendue à partir de 2.000 mètres d'altitude

Les pluies s'intensifient dans la nuit sur le sud des départements en vigilance orange pluie inondation. Le temps restera très pluvieux. Les pluies s'accumuleront de façon importante. La neige tombera vers 2.000 mètres en journée de vendredi et s'abaissera vers 1.200 m en soirée. La perturbation s'accompagnera également d'un net redoux en montagne où la limite pluie/neige remontera jusqu'à 2.200-2.300m la nuit prochaine. Elle s'abaissera vers 1.500m en fin de nuit ou début de matinée demain puis vers 1.200 m ensuite.

Selon Météo France, le vent est également un facteur aggravant puisqu'il devient fort en cours de nuit et demain en montagne, plus passagèrement en plaine et le long de la chaîne. Les rafales de nord-ouest pourront atteindre 60 à 90 km/h en plaine, jusqu'à 100-110 km/h sur le littoral et 120-130 km/h en montagne. Ces conditions induisent un très fort risque d'avalanche, relève Météo-France. On attend également une longue houle de nord-ouest sur la côte basque pendant l'épisode pouvant contrarier l'écoulement dans les estuaires.