Philippe Croizon et sa compagne interpellent sur la situation des aidants : "Ce sont des héros mais des héros fatigués"

INTERVIEW

En 1994, Philippe Croizon, âgé de 27 ans, est électrocuté sur le toit de sa maison, alors qu'il veut réparer l'antenne de la télévision. Suite à cet accident, il est amputé des quatre membres. Malgré son handicap, il n'a pas renoncé à la vie et a notamment réalisé une traversée de la Manche à la nage. Son objectif est aujourd'hui de "montrer à tout le monde que tout est jouable dans la vie", confie-t-il au micro de Nikos Aliagas sur Europe 1.

"J’ai pris 20.000 volts donc ça m’a donné beaucoup d’énergie." "Le handicap n’est pas une fin en soi, c’est le début d’une nouvelle vie", assure-t-il. "J’ai pris 20.000 volts donc ça m’a donné beaucoup d’énergie pour redémarrer une nouvelle vie", lâche-t-il avec humour. L'humour justement, "c'est très important". C'est notamment grâce à cela qu'il a séduit Suzana, sa compagne.

"On s’est rencontré par le moyen le plus moderne qui existe aujourd’hui, sur Internet, sur un site de rencontre", se souvient Suzana au micro d'Europe 1. "Il m’avait envoyé une photo où on ne voyait que sa tête." "Pas fou !", rétorque l'intéressé. C'est donc un peu plus tard que Suzana Sabino a découvert le handicap de Philippe Croizon : "Philippe est tellement sympathique que l’on ne voit pas forcément son handicap. Le handicap, je l’ai vu quand j’ai déménagé chez lui, quand il a fallu que j’apprenne à faire des gestes de soin que je ne connaissais pas."

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"Je ne savais pas que j’étais aidante il y a encore huit mois." C'est comme ça qu'elle est devenue aidante, comme 11 millions de personnes en France. De ce rôle qu'elle occupe auprès de Philippe Croizon est né le livre Ma vie pour deux, qu'ils ont co-signé. "Je ne savais pas que j’étais aidante il y a encore huit mois", explique Suzana.

"Elle a découvert l’univers des aidants. Son livre, c’est à la fois notre parcours de vie, les aventures qu’on a menées, mais c’est aussi le parcours de Suzana en tant qu’aidante. (...) Elle a voulu revendiquer la situation des aidants, les 11 millions de personnes qui, arrivées au bout de leur parcours de vie, n’ont pas de retraite, ont que dalle. Les aidants en France n’existent pas. Il y a 11 millions de personnes qui à la fin, n’auront rien", déplore Philippe Croizon.

Les aidants "sont des héros mais des héros fatigués". "Pourtant, "il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour venir en aide aux aidants", assure Suzana Sabino, sauf que comme elle, ils sont nombreux à ne pas savoir qu'ils le sont. "Si j’avais su que ça existait à l’époque, je m’en serais servi", confie-t-elle. Car les aidants ont besoin de ce soutien : "Il y a beaucoup de dépression chez les aidants. Ce sont des héros mais des héros fatigués. Ils ont besoin d’être reconnus."