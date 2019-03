Philippe Barbarin se met "en retrait" de son diocèse : "une décision digne et juste"

RÉACTION

Au nom de la présomption d'innocence et avant un nouveau procès en appel, le souverain pontife a refusé mardi la démission du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, condamné le 7 mars à six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. L'ecclésiastique français a toutefois annoncé son intention de se mettre en retrait pour quelques temps de la direction de son diocèse. "Cette persévérance du cardinal Barbarin dans sa décision est digne et juste, elle mérite d'être saluée", a réagi au micro de Matthieu Belliard, sur Europe 1, Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.

>> De 17h à 20h, c’est le grand journal du soir avec Matthieu Belliard sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"Il faut passer à autre chose". Pour ce membre du clergé, qui évoque "une bonne décision", il apparaît clair que Philippe Barbarin, que l'on dit proche du pape François, souhaite se délester de sa charge, sans doute devenue trop lourde à gérer au regard des accusations qui pèsent sur lui depuis 2016. "Comme il l'a dit, son diocèse a beaucoup souffert, et lui-même a beaucoup souffert", rappelle l'évêque de Nanterre. "Il faut passer à autre chose." "Je n'imagine pas que le cardinal Barbarin reprenne sa charge, mais peut-être que le pape lui demandera", ajoute-t-il, alors que le Saint-Siège souhaite que la procédure judiciaire en appel aille au bout de son processus, avant de statuer sur un éventuel remplacement de l'archevêque lyonnais.

Cette position a pu toutefois sembler discordante avec la volonté affichée du Vatican, ces derniers mois, de lutter contre la pédophilie dans les rangs de l'Église. "Je comprends que l'on puisse percevoir les signaux comme contradictoires", admet Matthieu Rougé. "Je crois qu'il est important que l'on progresse en clarté et en lisibilité de notre ligne", ajoute-t-il.

Après la décision du pape de ne pas le démettre de ses fonctions, Philippe Barbarin reste archevêque de Lyon mais il a annoncé qu'il laisserait la conduite des affaires du diocèse au vicaire général modérateur, le père Yves Baumgarten. "Je reste en titre mais je me retire de la conduite du diocèse", a-t-il précisé à KTO, expliquant qu'il ne présiderait plus les différents conseils et qu'il ne célébrerait plus tous les offices de la cathédrale de Lyon.